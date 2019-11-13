Kadın çoban iş başında

Tek başına küçükbaş hayvancılık yaparak 100 koyun bakan ve ata binen Sevgi Öztürk, ayrıca çiftçilik de yapıyor.



Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kimseden destek almadan tek başına küçük baş hayvancılık yapan kadın çoban görenleri hayrete düşürüyor. Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, " Dereköy'de tek başına yardım almaksızın 100 baş koyun yetiştiriciliği yapan Sevgi Öztürk'ü çiftliğinde ziyaret ederek başarılar diledik. Kendisi köyde gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde hayvanlarına bakıyor. Mükemmel bir işletmesi var, kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA