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Kadın Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği açıldı

21 dakika önce

Karamürsel ilçesinde Kadın Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği (KADEV), törenle hizmete açıldı.

Kadın Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği açıldı, System.String[]
Karamürsel ilçesinde Kadın Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği (KADEV), törenle hizmete açıldı.

Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde hizmet verecek derneğin kuruluşunda 25 üye bulunuyor.
Derneğin açılışını Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya yaptı.

Kaymakam Narinoğlu, burada yaptığı konuşmada, ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek, ülke ekonomisine katkılarını arttırmak amacıyla Türk kadınına destek olunması gerektiğini bildirdi.
Açılışa Narinoğlu, Çetinkaya, AK Parti Karamürsel Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Güreşçi, dernek başkanı Tuba Türkmen, Karamürsel Kent Konseyi Başkanı Mesut Çalık ve çok sayıda davetli katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:30 Kaynak: AA
Karamürsel, Çetinkaya, Güncel
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