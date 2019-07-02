Kadın Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği açıldı

Karamürsel
ilçesinde Kadın Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği (KADEV), törenle hizmete açıldı. Kayacık
Mahallesi İnönü Caddesi'nde hizmet verecek derneğin kuruluşunda 25 üye bulunuyor.
Derneğin açılışını Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu
ve Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya
yaptı.
Kaymakam Narinoğlu, burada yaptığı konuşmada, ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek, ülke ekonomisine katkılarını arttırmak amacıyla Türk kadınına destek olunması gerektiğini bildirdi.
Açılışa Narinoğlu, Çetinkaya, AK Parti
Karamürsel Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Güreşçi, dernek başkanı Tuba Türkmen, Karamürsel Kent Konseyi
Başkanı Mesut Çalık ve çok sayıda davetli katıldı.