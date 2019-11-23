Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada final mücadelesine çıkan kadın milli takımı, İtalya'ya 5-2 mağlup oldu. Turnuvada gümüş madalyanın sahibi olan milliler, gelecek sene Avrupa'nın en iyi 10 takımı ile mücadele edecek.

Alınan madalya ile Dünya Qualification Şampiyonası'na da katılma hakkı elde eden milli takım, Dünya Şampiyonası 'na katılma yolunda büyük avantaj elde etti. Milliler, aynı zamanda A klasmanına yükseldi.

Organizasyonda bronz madalya mücadelesi veren erkek milli takımı ise Polonya'ya 10-5 yenilerek 4'üncülükte kaldı.