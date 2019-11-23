Son Dakika Haberleri: Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Son Dakika Spor Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika Spor

Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

6 saat önce

Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu, System.String[]

Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada final mücadelesine çıkan kadın milli takımı, İtalya'ya 5-2 mağlup oldu. Turnuvada gümüş madalyanın sahibi olan milliler, gelecek sene Avrupa'nın en iyi 10 takımı ile mücadele edecek.

Alınan madalya ile Dünya Qualification Şampiyonası'na da katılma hakkı elde eden milli takım, Dünya Şampiyonası'na katılma yolunda büyük avantaj elde etti. Milliler, aynı zamanda A klasmanına yükseldi.

Organizasyonda bronz madalya mücadelesi veren erkek milli takımı ise Polonya'ya 10-5 yenilerek 4'üncülükte kaldı.


Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 06:10:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]