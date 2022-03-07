Kadın dağcılar Dünya Kadınlar Günü'nü Türkiye'nin zirvesinde kutlamayı hedefliyor - Son Dakika
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Kadın dağcılar Dünya Kadınlar Günü'nü Türkiye'nin zirvesinde kutlamayı hedefliyor

07.03.2022 14:54
Kadın dağcılar Dünya Kadınlar Günü'nü Türkiye'nin zirvesinde kutlamayı hedefliyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca (TDF) oluşturulan dağcı grubuyla Ağrı Dağı'na tırmanışa başlayan 2 kadın dağcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen dağın zirvesinde kutlamayı hedefliyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca (TDF) oluşturulan dağcı grubuyla Ağrı Dağı'na tırmanışa başlayan 2 kadın dağcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen dağın zirvesinde kutlamayı hedefliyor.

TDF 2022 faaliyet programında yer alan "Ağrı Dağı Kış Tırmanışı" için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3'ü kadın, 3'ü rehber 27 kişiden oluşan dağcı grubu, dün Çevirme mezrasından Ağrı Dağı zirvesine doğru tırmanışa başladı.

Geceyi 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp alanında geçiren dağcı grubunda yer alan Azerbaycanlı kadın dağcı Feride Babayeva, yorgunluk belirtileri üzerine rehber eşliğinde geri dönmek zorunda kaldı.

Bu sabah 4 bin 200 metredeki bir başka kampa doğru yeniden yürüyüşe geçen diğer dağcılar arasında yer alan 2 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 5 bin 137 metre ile yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın zirvesinde pankart açarak kutlamayı planlıyor.

Kadın dağcılardan Nesrin Çamlıdereli, AA muhabirine, TDF'nin lisanslı sporcusu olduğunu ve Ankara'dan geldiğini söyledi.

Ağrı Dağı'na tırmanışın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Çamlıdereli, "Niyetimiz kış koşulları uygun olursa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü zirvede kutlayabilmek olacak. Grubumuzda benimle beraber 3 kadın dağcı var. Azerbaycan vatandaşı bir kadın arkadaşımız geri dönmek zorunda kaldı. Özbekistan vatandaşı olan ve 20 yıldır Türkiye'de yaşayan bir kadın dağcı arkadaşımla Dünya Kadınlar Günü'nü Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı zirvesinde kutlamayı çok istiyoruz." diye konuştu.

Kadın dağcılardan Özbekistan uyruklu Svatlana Güler ise İzmir'den geldiğini ve Ağrı Dağı'na her tırmanışta çok heyecanlandığını söyledi.

Geçen sene TDF dağcılarıyla Ağrı Dağı'na tırmanışa başladıklarını ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle zirveye tırmanamadan geri dönmek zorunda kaldıklarını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Bu defa hedefimiz zirveye ulaşmak ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü orada kutlamak. Bugüne kadar yaklaşık 5 defa Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktım. Ağrı Dağı'nı çok seviyorum ve her sene en az bir defa zirve tırmanışı yapıyorum. Geçen yıl 2 defa, önceki yıl da 3 defa zirveye tırmandım. Bir haftada 2 defa zirve yaptım."

Bölgede dağcılara rehberlik eden Barzani Ceylan da 6 yılın ardından geçen yıl Ağrı Dağı'nın resmi tırmanışa açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını anlattı.

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Dünya Kadınlar Günü, Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın dağcılar Dünya Kadınlar Günü'nü Türkiye'nin zirvesinde kutlamayı hedefliyor - Son Dakika


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