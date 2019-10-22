Son Dakika Haberleri: Kadın dalgıçlardan "meme kanseri" duyarlılığı
Son Dakika Güncel Kadın dalgıçlardan 'meme kanseri' duyarlılığı

Kadın dalgıçlardan "meme kanseri" duyarlılığı

1 saat önce

Antalya'da bir grup kadın dalgıç, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla deniz altında pankart açtı.

Kadın dalgıçlardan

Antalya'da bir grup kadın dalgıç, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla deniz altında pankart açtı.

Kemer Yat Limanı'ndan tekneyle denize açılan 7 kişiden oluşan ekip, Kocaburun mevkisi Döküntütaşlar önünde dalış yaptı.

Grup, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, su altında, "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Ücretsiz kanser taramalarınız için KETEM'e ve aile hekiminize başvurun." yazılı pankart açtı.

Kadın dalgıçlar arasında yer alan Kemer İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, gazetecilere, meme kanserine karşı farkındalığı artırmak ve daha çok kadına ulaşmak için dalış etkinliğini düzenlediklerini söyledi.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna değinen İnce, şöyle konuştu:

" Türkiye'de kadınlarda görülen her 4 kanserden biri meme kanseridir. Meme kanserinden korunmada en önemli faktör, kadının kendinin bilinçlenmesidir. İlimizde sağlıklı hayat merkezlerinde tüm kanser taramaları ücretsiz yapılmaktadır. Kanserde erken teşhis önemlidir. Kendinize erken teşhis şansını verin ve kanser taramalarınızı yaptırın."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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