Kadın Danışma Merkezi, kadınların yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Danışma Merkezi, kadınların yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

Kadın Danışma Merkezi, kadınların yanında olmaya devam ediyor

6 saat önce

Erdemli Belediyesi bünyesinde 2 yıldır faaliyet gösteren Kadın Danışma Merkezi, uzman psikologları ile ilçede yaşayan kadınlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kadın Danışma Merkezi, kadınların yanında olmaya devam ediyor, System.String[]

Erdemli Belediyesi bünyesinde 2 yıldır faaliyet gösteren Kadın Danışma Merkezi, uzman psikologları ile ilçede yaşayan kadınlara hizmet vermeye devam ediyor.


Kadın Danışma Merkezi, iş hayatının gündelik akışında yaşadıkları stres başta olmak üzere, kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümü için profesyonel destek sağlamaya devam ediyor. Kadınların toplumdaki konumunu güçlendirmek adına başlatılan proje kapsamında, kadınlarla bireysel terapiler, aile, çocuk ve iş yaşamına dair eğitici seminerler, grup terapileri gibi hizmetler sunuluyor.


Kadınların iş hayatındaki konumu, iş yaşantısında karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve bu güçlüklerle mücadele yöntemlerinin üzerinde çalışmalar yapan Kadın Danışma Merkezi psikologları, Merkez Mahallesi'nde esnaflık yapan kadınları iş yerlerinde ziyaret etti.


Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi psikologlarından Sevim Sari, bireysel görüşmelerin yanı sıra saha çalışmaları yaparak kadınlara evlerinde ve işyerlerinde doğrudan ulaştıklarının altını çizdi. Sari, "Saha çalışmasında esnaf ziyaretleri de yaparak çalışan kadınlarımızla sohbet ediyoruz. Kadın Danışma Merkezimizi tanıtarak ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik destek verdiğimizi belirtiyoruz. Aynı zamanda yürüttüğümüz otizm projesi hakkında da bilgilendirme yaparak, kadınlara otizmin ne olduğunu, belirtilerini anlatarak farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz" dedi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise kadınları çok önemseyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını belirterek, onların toplumdaki yerini güçlendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü hizmeti hayata geçireceklerini dile getirdi. Tollu, "Toplumumuzun en temel taşını oluşturan aile kurumunun içinde kadının konumunu güçlendirmek bizim temel görevimizdir. Gelecek nesilleri yetiştiren yani toplumu inşa eden kadınlarımız ne kadar güçlü olursa o kadar işlevsel bir topluma sahip oluruz. Bu nedenle sosyal veya aile hayatında kadınlarımızın yaşadığı her türlü sorunda Erdemli Belediyesi olarak onların destekçisiyiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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