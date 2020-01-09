Kadın Danışma Merkezlerinde kurslar sürüyor - Son Dakika
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Kadın Danışma Merkezlerinde kurslar sürüyor

7 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin 3 mahallede yer alan kadın danışma merkezinde yaklaşık 350 kadının katılımıyla 13 ayrı kurs programı ve eğitim çalışması devam ediyor.

Kadın Danışma Merkezlerinde kurslar sürüyor, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin 3 mahallede yer alan kadın danışma merkezinde yaklaşık 350 kadının katılımıyla 13 ayrı kurs programı ve eğitim çalışması devam ediyor.


Muratpaşa Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadının ekonomik konumunu ve toplumsal statüsünü güçlendirmek amacıyla devam eden çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olmayı sürdürüyor. Al Yazma başlığı altında toplanan çalışmalarıyla 'Kadın Dostu Kent' unvanı alan Muratpaşa'da, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın büyük bir titizlikle takip ettiği çalışmalar belediyenin 3 mahallesinde bulunan kadın danışma merkezleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor.


Al Yazma'da 6 kurs


Muratpaşa Belediyesi'nin ilk kadın danışma merkezi Bayındır Park'ta açıldı. 2016'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü resmen hizmet vermeye başlayan merkez, Muratpaşa Belediyesi'nin kadına yönelik çalışmalarının başlığını da oluşturan 'Al Yazma' adını taşıyor. Merkezde bu dönem kadınlara yönelik 6 kurs programı gerçekleştiriliyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı'yla (TAPV) birlikte yürüttüğü ve 13 hafta devam eden Kadın Sağlığı Eğitim Programı'yla (KSEP) birlikte çocuk gelişimi, takı tasarımı, okuma ve yazma, beden dili ve iletişim, tiyatro kursları Al Yazma Kadın Danışma Merkezi'nde devam ediyor.


Muratpaşa Belediyesi'nin 2'nci kadın danışma merkezi ise Gebizli Mahallesi'nde bulunuyor. Belediyesi'nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi koordinatörlüğünde Antalya Ticaret ve Sanasi Odası (ATSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirdiği 'Zeytinköy Kadın Emeği Eğitimi' projesinin kurs merkezi olarak Ocak 2017'de açıldı. Projenin tamamlanmasının ardından merkez Gebizli Kadın Danışma Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.


Antalya'nın sosyo-kültürel imkanları en kısıtlı mahallesinde kadınlara yönelik projeleriyle dikkat çeken merkezde bu dönem 5 kurs açıldı. Gebizli Kadın Danışma Merkezi'nde açılan kurslar daha çok kadınların meslek edinmelerini sağlamaya odaklanıyor. Epilasyon, mefruşat ve amigurumi oyuncak yapımı kurslarının devam ettiği merkezde okuma-yazma ve çocuk gelişimi kursları da devam ediyor.


Giritli'de ingilizce kursu


Muratpaşa Belediyesi'nin 3'üncü kadın danışma merkezi ise Üçgen Mahallesi Giritli Parkı'nda yer alıyor. Aynı zamanda Antalya Giritliler Derneği Kültür Evi olarak da kullanılan merkez, Ekim 2017'de açıldı. Giritli Kadın Danışma Merkezi'nde İngilizce, örgü, biçki ve dikiş, dinle-konuş-düşün kurs ve eğitimlerini yanı sıra KSEP de uygulanıyor. - ANTALYA

Muratpaşa, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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