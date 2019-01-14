Kadın Dayanışma Grubu: Cinayet Değil, Meşru Müdafaa
17 dakika önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde iddiaya göre şiddet gördüğü için nişanlısı Gökhan Evinç'i öldüren Ceyda Malay'a, Körfez Bağımsız Kadın Dayanışma Grubu yazılı açıklamayla destek oldu.
BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde iddiaya göre şiddet gördüğü için nişanlısı Gökhan Evinç'i öldüren Ceyda Malay'a, Körfez
Bağımsız Kadın Dayanışma Grubu yazılı açıklamayla destek oldu.
Körfez Bağımsız Kadın Dayanışma Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ceyda Malay'ın cinayet işlemediği, hayatını savunmak için meşru müdafaada bulunduğu belirtildi. Açıklamada; "Edremit'in Darsofa Mahalllesi'nde bir süredir bir trajedi yaşanmaktaydı. Kimse görmedi. Kimse görmek istemedi. Kimse sahip çıkmadı. Herkes suçlu. Hepimiz suçluyuz. Bir psikopata karşı yalnız bırakılan Ceyda, onurunu ve öz yaşamını tek başına kurtarmak zorunda kaldı. Bir karıncayı bile incitmeyen Ceyda, erkek egemen sistem ve anlayış yüzünden kendisine hayatı zindan eden bir erkeği öldürmek zorunda bırakıldı. Ceyda'ya da sahip çıkıyoruz. Ceyda yalnız değil. Ceyda cinayet işlemedi, kendi ve yakınlarının hayatını savundu. Ceyda meşru müdafaada bulundu" denildi.
Kadın Dayanışma Grubu, Balıkesir
Valiliği ve yerel yönetimleri de, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerekli önlemleri almaya, kadın örgütleri ile işbirliği içinde somut projeler uygulamaya, her ilçede kadın danışma merkezleri açmaya ve şiddet mağduru kadınlara sahip çıkmaya çağırdı. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:58 Kaynak: DHA
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