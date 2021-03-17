Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezinde yeni dönem - Son Dakika

Selçuk Belediyesi Eşitlik Birimi koordinasyonunda kadınlara yönelik olarak düzenlenen eğitimler başlıyor. Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezinde verilecek eğitimlerle daha güçlü kadınlar, engelsiz yaşamlar hedefleniyor.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in "kadın dayanışması" anlayışı ile yeni bir kimlik kazanan Kadın Dayanışma Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile bir arada çalışmalarına devam ediyor. Kadın Dayanışma Merkezinde düzenlenen haftalık program çerçevesinde pazartesi ve çarşamba günleri 09.00-12.00- 13.00- 17.00 saatleri arasında Psikolog Birgül Gönül tarafından kadınlara yönelik psikolojik danışma hizmeti verilecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri ise belirlenen saatlerde diksiyon, etkili iletişim, tiyatro ritim grubu çalışması düzenlenecek. Ayrıca aynı günlerde Gülden Özen ile Harekete Geçme Zamanı, Diyetisyen Özlem Özden İlkılıç ile sağlıklı beslenme semineri, Ünzile Aslan ile kadın üreme sağlığı eğitimi verilecek. İZAV iş birliği ile düzenlenen hukuk okuryazarlığı eğitimi ise cuma günü Selçuk'un köylerinde devam edecek. Yine aynı gün Kadın Dayanışma Merkezinde randevu ile kişiye özel hukuksal danışmanlık hizmeti verilecek. Selçuk Belediyesi tarafından meclis kararı ile kurulan Eşitlik Birimi koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar için 0232 892 27 35 Kadın Dayanışma Merkezi numaralı telefondan bilgi alınabilecek. Selçuk Belediye Meclisi mart ayı toplantısında alınan Yerel Eşitlik Eylem Planı ve Eşitlik Birimi kararları ile kentte yaşayan tüm dezavantajlı grupları kapsayan çalışmalara imza atılacak. Bu çalışmaların ilk adımlarından olan Kadın Dayanışma Merkezi verilen eğitimler, düzenlenen seminerler ve bireysel danışmanlık hizmetleri ile güçlü bireyler, güçlü kadınlar hedefleniyor. - İZMİR