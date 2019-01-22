Son Dakika Haberleri: Kadın Dernekleri Nilüfer'de Buluştu

Kadın Dernekleri Nilüfer'de Buluştu

36 dakika önce

Bursa'daki kadın dernekleri ve federasyonlarına üye yaklaşık 500 kadın, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Kadın Dernekleri Nilüfer'de Buluştu, System.String[]
Bursa'daki kadın dernekleri ve federasyonlarına üye yaklaşık 500 kadın, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi'nin Gümüştepe (Misi) Mahallesi'nde düzenlediği etkinlikte, Bursa'daki kadın dernekleri ve federasyonlarına üye kadınlar hem 'Arkadaşım Stres' konulu söyleşiyi dinledi, hem de çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulundu. 500 kadının katıldığı buluşmada Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey de vardı.

Kahvaltıda dernek üyeleri kaynaşma fırsatı buldu. Seden Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin yıllardır kadın derneklerinin oluşmasında büyük katkı sağladığını söyleyerek, "Kadınların üretime katılması, ürettiğinin karşılığını alması gerektiğini biliyoruz. Birlikte dayanışma içinde olursak bunu başarabiliriz. Kadınlar güçlü olursa hayatın her alanı daha güzelleşecektir. Nilüfer'de kadın derneklerimizle yıllardır omuz omuza verdik ve başarılı çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların Bursa çapında yaygınlaşmasını arzu ediyoruz" dedi.

Seden Bozbey, Yaşayan Şehirler Platformu tarafından "Yılın Köyü" olarak seçilen Misi'ye katkılarından dolayı da Nilüfer Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nagihan Dülger ile üyelere de teşekkür plaketi verdi.

Eğitmen Ezgi Güneş 'Arkadaşım Stres' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Stresin hayatın bir parçası olduğuna dikkat çeken Ezgi Güneş, stresin sebepleri, başa çıkma yolları gibi birçok konuda kadınları bilgilendirdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:32 Kaynak: İHA

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