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Kadın doğum uzmanı anlattı: Regl dönemine dair doğru bilinen yanlışlar - Son Dakika

Kadın doğum uzmanı anlattı: Regl dönemine dair doğru bilinen yanlışlar

28.05.2021 12:16
Kadın doğum uzmanı anlattı: Regl dönemine dair doğru bilinen yanlışlar, System.String[]

Hijyenik ped markası Molped, kızlar için ilk regl dönemine özel bir kit hazırladığını duyurdu.

Hijyenik ped markası Molped, kızlar için ilk regl dönemine özel bir kit hazırladığını duyurdu. Marka, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Harika Bodur Öztürk'ün katılımıyla düzenledikleri YouTube yayınında, bu döneme dair doğru bilinen yanlışları da ele aldı.

Molped, ilk regl dönemi heyecanını özel bir kit ile paylaşıyor. Regl hakkında bilinmesi gerekenleri ve bu dönemde ihtiyaç duyulanları keyifli bir kitte bir araya getiren marka, kadın doğasının bir parçası olan sağlıklı vücut döngüsünün ilk adımında genç kızların yanında oluyor.

"ÇÜNKÜ REGL DOĞALDIR"

'Regl Doğaldır' yaklaşımıyla regl olmanın kadınların doğasının bir parçası olduğunun altını çizen marka, 'İlk Regl Kiti' ile regl tabularını yıkmaya devam ederken genç kızları da regl hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. İlk regl döneminden önce genç kızların merak ettiği tüm soruları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Harika Bodur Öztürk ile beraber yanıtlayan marka, yılda ortalama 60 gün hayatın bir parçası olan bu süreçle ilgili bilinmesi gerekenleri Molped Türkiye YouTube kanalı ve İlk Regl Kiti'ndeki broşür aracılığıyla genç kızlara aktarıyor.

"Bu dönem artık büyüdüğünüzün göstergelerinden biridir" diyerek regl olmanın tamamen doğal bir süreç olduğuna değinen Öztürk, "Regl döngüsünü biyolojik olarak çalışan bir saate benzetebiliriz. Bir kız çocuğu doğduğunda yaklaşık 2 milyon yumurtayla birlikte doğar. Yaklaşık 12-13 yaşına geldiği zaman, bu yumurtalarla beyin arasında bir sinyal sistemi devreye girer yani uyuyan yumurtalar yavaş yavaş uyanmaya başlar. Her ay yaklaşık olarak 28 günde bir olacak şekilde vücudumuz yumurtlama sürecine girer" dedi.

İLK 2 YILDA DÜZENSİZLİK OLABİLİR

Regl döneminin başladığı ilk iki yılda periyotlarda düzensizlik olabileceğini belirten Öztürk, "İlk iki yıl bu düzensizlikler normal kabul edilebilir ancak sonrasında beklediğimiz her ay düzenli regl olunması. Düzenli giden bir döngüde düzensizlikler başladıysa bu hormon dengesizliği veya başka bir durumu işaret edebilir" diye konuştu.

Regl olmadan önce alt karında hafif bir ağrı olabileceğini belirten Öztürk, bu dönemde yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, bazen ishal olma gibi farklılıkların da ortaya çıkabileceğini vurguladı.

15 YAŞTAN SONRASINA DİKKAT

15 yaşına kadar reglin henüz başlamamış olmasının normal kabul edildiğini belirten Öztürk, yaş daha büyükse veya meme gelişimi 3 yıl önce başlamasına rağmen regl dönemi başlamadıysa hormonal durumun incelenmesi gerektiğini söyledi.

Regl döneminde hijyenin de çok önemli olduğunu belirten Öztürk, "Bu dönemde en önemli hijyen sağlayıcı, kullandığımız pedler. Yaklaşık 3-4 saatte bir pedlerin değiştirilmesi gerekiyor" dedi.


Kadın doğum uzmanı anlattı: Regl dönemine dair doğru bilinen yanlışlar
Kadın doğum uzmanı anlattı: Regl dönemine dair doğru bilinen yanlışlar
Kadın doğum uzmanı anlattı: Regl dönemine dair doğru bilinen yanlışlar

Kadın Hastalıkları, Doğum, Regl, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kadın doğum uzmanı anlattı: Regl dönemine dair doğru bilinen yanlışlar - Son Dakika


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