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Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti - Son Dakika

Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

11.02.2022 15:12

Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çektiANTALYA Antalya Serik Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Bülent Doğan (45),geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

ANTALYA Antalya Serik Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Bülent Doğan (45),geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından eşi ve yakınlarına teslim edildi.

Serik ilçesinde Devlet Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak yaklaşık 8 aydır görev yapan Bülent Doğan, Belek Mahallesi'ndeki evinde aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen Doğan'ın kesin ölüm nedeni incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cenazeyi almaya, Doğan'ın gözü yaşlı eşi Meltem Doğan, mesai arkadaşları ve yakınları geldi. Ayakta güçlükle duran eşi, yakınları tarafından teskin edildi. 1 çocuk babası olan Doğan'ın cenazesi yakınları tarafından alındıktan sonra memleketi Mersin'e gönderildi.

Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti
Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti
Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti
Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti
Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

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Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Antalya, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti - Son Dakika
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