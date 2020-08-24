Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden... - Son Dakika

SAMSUN'un Alaçam Devlet Hastanesi 'nde görevli Opr. Dr. M.O.İ., iddiaya göre, meslektaşı olan eşi F.İ.'yi kediye kıyma verdiği gerekçesiyle darbedip, evden kovdu. Darbedilen kadın doktor F.İ, eşinden şikayetçi oldu. M.O.İ.'nin daha önce de eşine şiddet uyguladığı için 5 kez polis merkezine giderek ifade verdiği de öne sürüldü. Samsun 'un Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 22 Ağustos akşamı meydana gelen olayda, F.İ. isimli kadın doktor, kendisi gibi doktor olan eşi M.O.İ. ile markette alışveriş yaptı. Marketten çıkan F.İ. eve giderken, yolda gördüğü kediye marketten aldıkları kıymadan bir parça verdi. Eşinin kediye kıyma vermesine öfkelenen M.O.İ., eve geldiklerinde eşi F.İ'yi darbedip, evden kovdu. Evden kovulan kadın doktor, şikayetçi oldu. 'HAK ETMEDİĞİM ŞİDDETE MAĞRUZ KALDIM?Polise ifade veren kadın doktorun, "Eşimle marketten alışveriş yaptık. Marketten çıktığımızda eve doğru ilerlerken bizimle birlikte yürüyen sokak kedisine aldığımız kıymadan bir parça verdim. Eşim bunu görünce bir anda bana bağırmaya başladı. Eve gidince de beni darbederek evden attı. Hak etmediğim bir şiddete maruz kaldım. Şikayetçiyim" dediği öğrenildi.5 KEZ DAHA KARAKOLLUK OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Kadının şikayeti üzerine polis, Opr. Dr. M.O.İ.'yi gözaltına aldı. Şüpheli doktor ifadesinin ardından serbest bırakılırken, eşi ise ilçeden ayrıldı. Opr. Dr. M.O.İ.'nin daha önce de eşine şiddet uyguladığı için 5 kez polis merkezine giderek ifade verdiği de öne sürüldü.