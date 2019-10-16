Son Dakika Haberleri: Kadın doktor sekizinci kattan yere çakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Kadın doktor sekizinci kattan yere çakıldı

Kadın doktor sekizinci kattan yere çakıldı

23 dakika önce

Kadın doktor sekizinci kattan yere çakıldıİSTANBUL - İstanbul'da bir Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor, sekizinci katta bulunan evinden aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Kadın doktor sekizinci kattan yere çakıldı

İSTANBUL - İstanbul'da bir Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor, sekizinci katta bulunan evinden aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Sekizinci kattan yere düşen kadına ilk müdahaleyi doktor eşi yaptı

Olay, saat 06.00 sularında Ataşehir Bulvarı'nda yer alan bir sitenin içerisinde gerçekleşti. On iki katlı binanın sekizinci katından aşağıya düşen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü doktorlarından olan Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralandı. Olaya şahit olan eşi bahçede ilk müdahaleyi yaparken olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ağır yaralı kadını ambulansa alarak en yakın hastaneye kaldırdı. Çeçen'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken polis olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.

Kadın doktor sekizinci kattan yere çakıldı

Devlet Hastanesi, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:37 Kaynak: İHA
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