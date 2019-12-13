Kadın doktorda "ByLock" çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadın doktorda 'ByLock' çıktı - Son Dakika

Kadın doktorda "ByLock" çıktı

6 saat önce

Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında devlet hastanesinde çalışan bir kadın doktorun da bulunduğu 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kadın doktorda

Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında devlet hastanesinde çalışan bir kadın doktorun da bulunduğu 16 zanlı adliyeye sevk edildi. Polis memuru kocası FETÖ'den cezaevinde bulunan kadının 3 ayrı telefonunda ByLock yüklü olduğu ve gruplar kurduğu belirtildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında halen görevde olan polis ve bir devlet hastanesinde görev yapan kadın doktorun da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 11 Kasım günü şafak vakti 3 ilde eş zamanlı olarak zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Operasyonda, söz konusu şahısların evleri didik didik arandı.


Zanlılardan 14'ü gözaltına alındı. Zanlılar emniyette iki gün boyunca sorgulandı. Zanlılardan aralarında kadın doktorun da bulunduğu 8 kişinin telefonlarında ByLock kurulu olduğu belirlendi. Kocası polis memuruyken FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan kadının da 3 ayrı telefonda Bylock kullandığı ayrıca gruplar kurup burada ablalık yaptığı ileri sürüldü.


Gözaltına alınan zanlılar arasında askeri okulda okuyan öğrencilerin olduğu bu durumun ise terör örgütünün hala askeri okullara öğrenci sokmaya çalıştığı ve bunda da başarılı olduğunu gösterdiği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adnan Oktar davasında 91 sanığın arasındaki 77 'Kedicik' tahliye edildi
Cinsel ilişki sırasında partnerini cinsel ilişki oyuncağıyla öldürdü Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için

Son Dakika Haberleri
16:40 "Tamamlanmış En İyi Konut Projesi" Ödülü 3S Firuze Konakları'nın oldu. - Son Dakika Haber
16:38 CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki Açıklaması - Son Dakika Haber
16:33 Öğrenci servis denetimleri artarak devam ediyor - Son Dakika Haber
16:32 Beyoğlu'nda yangın paniği - Son Dakika Haber
16:32 Uçurumdan aşağı yuvarlanan otomobilin sürücüsü 13 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika Haber
16:12 Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu - Son Dakika Haber
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:40:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın doktorda "ByLock" çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]