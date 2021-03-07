Kadın doktorlar, kadınların toplumun her alanında ön plana çıkmasını istiyor - Son Dakika

Kadın doktorlar, kadınların toplumun her alanında ön plana çıkmasını istiyor

07.03.2021 11:17

Ankara Şehir Hastanesinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin kadın sağlık çalışanları, kadınların her alanda ön planda olmasını istediklerini söyledi.

Ankara Şehir Hastanesinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin kadın sağlık çalışanları, kadınların her alanda ön planda olmasını istediklerini söyledi.

Salgın döneminde kendi alanlarının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da bakan fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorları, yaşadıkları süreci AA'ya anlattı.

Prof. Dr. Pınar Borman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, toplumsal yaşamda, iş yaşamında ve her yerde kadının ön planda olması gerektiğine vurgu yaptığını söyledi.

Kadınların, hem iş hayatı, hem annelik, hem de ev hayatındaki sorumluluklarına işaret eden Borman, şunları söyledi:

"Benim 3 çocuğum var hem onlara annelik yapıyorum hem de mesleğimde en üst düzeye kadar gelebildim. Bunun için de çok gurur duyuyorum. Bizim hastanemizin çoğu kadınlardan oluşuyor. El birliği ile çok çalıştık, ailemizi de ihmal ettiğimiz dönemler oldu. Sonuçta salgın döneminde birçok hastanede fizik tedavi hizmeti verilmezken bizim hastanemizde hiçbir zaman bu hizmetler aksamadı. Hem felçli, hem ağrısı olan hastalara, spesifik alanlarda sıkıntısı olan hastalara hizmet sunma imkanı bulduk. Bu bağlamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hepimize kutlu olsun. Kadınlar olarak hem ailede, hem toplumda hem de iş yaşamlarında pozitif ayrımcılıkla davranılan bir ortamda, ülkede yaşamak istediğimizi vurgulamak istiyorum."

Borman, "Kadınlarda Sık Görülen Kas İskelet Sistem Hastalıkları" kitabını çok yakında çıkaracakları bilgisini de verdi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Elif Esen Özdemir de kadın olarak toplumsal hayatta ve çalışma hayatında yer almanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Hekim olarak kendilerinin toplumsal ve iş hayatının içinde olduklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Hele ki bu pandemi döneminde kendi işimize ek olarak pandemi servislerinde de çalıştık. Yoğun bakımlara hizmetler sunduk. Aynı zamanda kadın olduğumuz için evimizdeki işlerimiz, çocuklarımızla da ilgilenmek zorundaydık. Pandemi döneminde nöbetlere giderken çocuklarımızı evde bırakmak durumunda kaldık. Onlar çevrim içi derslerine evde devam ederken biz Kovidli hastalarla ve kendi branşımızla ilgili hastalarla ilgilenmek durumunda kaldık. Ağır bir yüktü fakat çok geliştirici bir yüktü. Toplumumuzdaki diğer kadınlara ve özellikle kız çocuklarına örnek olmaya çalışıyoruz ve iyi birer örnek olduğumuzu düşünüyorum."

"Yoğun emek sarf ettik"

Uzman Dr. Sevgi Gümüş Atalay ise salgın döneminde kadın, eş, anne olarak çok yorulduklarını ve yoğun emek sarf ettiklerini belirtti.

Hastalarının iyileştiklerini ve kendilerinin de bir katkılarının olduğunu görmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Atalay, salgın döneminde ailelerinden uzak kalmanın zor olduğunu aktardı.

Kadın doktorlar, kadınların toplumun her alanında ön plana çıkmasını istiyor
Kadın doktorlar, kadınların toplumun her alanında ön plana çıkmasını istiyor
Kadın doktorlar, kadınların toplumun her alanında ön plana çıkmasını istiyor
Kadın doktorlar, kadınların toplumun her alanında ön plana çıkmasını istiyor

Dünya Kadınlar Günü, Rehabilitasyon, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın doktorlar, kadınların toplumun her alanında ön plana çıkmasını istiyor - Son Dakika


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