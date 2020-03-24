Kadın doktoru darbeden kuzenlerden biri tutuklandı - Son Dakika
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Kadın doktoru darbeden kuzenlerden biri tutuklandı

6 saat önce

SAMSUN'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yi (26) darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kuzenlerden Gamze K. (19) tutuklandı, Deniz A. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın doktoru darbeden kuzenlerden biri tutuklandı, System.String[]

SAMSUN'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yi (26) darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kuzenlerden Gamze K. (19) tutuklandı, Deniz A. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tüm sağlık personelinin koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadele sürerken, İlkadım ilçesindeki Gazi Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde görevli doktor Z.K., dün şiddet mağduru oldu. İddiya göre, eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze K.'yi de alıp, hastaneye geldi. Hasta kabulde görevli sekreter, kuzenlere koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Burada sadece hasta kalsın' uyarısında bulundu.

'SEN NE BİÇİM DOKTORSUN?'

Dışarı çıkmayı kabul etmeyen kuzenler, pratisyen hekim Z.K.'nin yanına gitti. Doktorun eline dokunduğu Deniz A., "Canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun?" diyerek, bağırmaya başladı. İkili doktoru muayene masası ve duvar arasına sıkıştırdı. Gamze K., doktorun kafasına vurmaya başladı. Yaşanan arbede sonrası doktor Z.K., beyaz kod vererek, polis çağırdı.

Hastaneye gelen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Gamze K. ve Deniz A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzenlerden Gamze K. tutuklandı, Deniz A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Devlet Hastanesi, Acil Servis, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:15 Kaynak: DHA

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