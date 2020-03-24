Kadın doktoru darbeden kuzenlerden biri tutuklandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın doktoru darbeden kuzenlerden biri tutuklandı (2) - Son Dakika

Kadın doktoru darbeden kuzenlerden biri tutuklandı (2)

6 saat önce

POLİS ARACINDA PAYLAŞIM YAPMIŞGamze Kanık'ın, polis aracında adliyeye sevk edilirken, sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kadın doktoru darbeden kuzenlerden biri tutuklandı (2), System.String[]

POLİS ARACINDA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Gamze Kanık'ın, polis aracında adliyeye sevk edilirken, sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Gamze Kanık paylaşımında, 'Kendinize cici bakın' ifadesine yer verdi. Gamze Kanık ile birlikte adliyeye sevk edilen Deniz A. ise, doktoru darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan kuzeninin sosyal medya hesabından, 'Arkadaşlar Gamze tutuklandı. Bir müddet aramızda olmayacak. Halini hatrını soranlara çok selamı var. Onunla ilgili bir şey demek isteyen bana yazsın' mesajı paylaştı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:44 Kaynak: DHA

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