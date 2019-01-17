Son Dakika Haberleri: Kadın Doktoru Darp Eden Şahıs Tutuklandı

Kadın Doktoru Darp Eden Şahıs Tutuklandı

51 dakika önce

- Kadın doktoru darp eden şahıs tutuklandıMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli kadın doktoru darbeden M.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Kadın doktoru darp eden şahıs tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli kadın doktoru darbeden M.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın daha önceden de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan hapis cezası ve 4 yıl 2 ay tutuklamasının da bulunduğu öğrenildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Nalan Uygun'u darbeden M.F., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahsın daha önceden uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan da hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şüpheli M.F., geniş güvenlik önlemleri altında polis ekipleri tarafından adliyeye getirildi. Edinilen bilgiye göre 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine randevu almadan bir yakınını muayene ettirmek isteyen M.F., sırada randevulu hastaların olduğunu ve beklemesi gerektiğini belirten Uzmanı Doktor Nalan Uygun'u darp etti. Başına aldığı darbeler sonrasında yere düşen Dr. Nalan Uygun'un tedavisine devam ediliyor.
Olayı gerçekleştiren zanlı M.F. Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı gün göz altına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan hapis cezası ve 4 yıl 2 ay tutuklamasının da bulunduğu öğrenilen zanlı M.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
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