Kadın Doktoru Darp Eden Şahıs Tutuklandı
51 dakika önce
- Kadın doktoru darp eden şahıs tutuklandıMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli kadın doktoru darbeden M.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Kadın doktoru darp eden şahıs tutuklandı
MANİSA - Manisa
'nın Turgutlu
ilçesindeki devlet hastanesinde görevli kadın doktoru darbeden M.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın daha önceden de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan hapis cezası ve 4 yıl 2 ay tutuklamasının da bulunduğu öğrenildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Nalan Uygun'u darbeden M.F., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahsın daha önceden uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan da hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şüpheli M.F., geniş güvenlik önlemleri altında polis ekipleri tarafından adliyeye getirildi. Edinilen bilgiye göre 16 Ocak 2019 Çarşamba
günü Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine randevu almadan bir yakınını muayene ettirmek isteyen M.F., sırada randevulu hastaların olduğunu ve beklemesi gerektiğini belirten Uzmanı Doktor Nalan Uygun'u darp etti. Başına aldığı darbeler sonrasında yere düşen Dr. Nalan Uygun'un tedavisine devam ediliyor.
Olayı gerçekleştiren zanlı M.F. Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı gün göz altına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan hapis cezası ve 4 yıl 2 ay tutuklamasının da bulunduğu öğrenilen zanlı M.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:27 Kaynak: İHA
Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi
Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı
10 Yıl Boyunca Çalıştığı İşten Tazminatsız Kovuldu! Avukatının Zekice Savunmasıyla 21,5 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi