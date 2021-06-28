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Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika

Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor

28.06.2021 13:47

Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, Özcan A. tarafından sosyal medya hesapları üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımlarda bulunduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sona erdi. Düzenlenen iddianamede şüpheli Özcan A.'nın cinsel taciz suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasının istendiği öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, müşteki Nebahat Bulut'un özel bir hastanede anestezist ve algoloji uzmanı olarak çalıştığı ve şüpheli Özcan A.'nın hasta olarak hastaneye geldiğinde kendisini muayene ettiğini daha sonra şüphelinin sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımları olduğunu beyan ederek şikayetçi olduğuna yer verildi.

"SEN BİR YILDIZSIN"

Şüpheli her ne kadar üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmemiş ise de birden fazla sosyal medya paylaşımlarında şüphelinin müştekiye yönelik, "En içten duygularımla, sevgi ve saygılarımı sunarım değerli doktorum. Eşimden ayrıldım, insanların umutlarını çalmak istemiyorum. Sen bir yıldızsın, başarılı insan Doktor Nebahat Bulut. Geçmişiniz güneş, bugününüz yıldız, geleceğiniz ışık olsun." şeklinde paylaşımlar yapmak suretiyle müştekiye yönelik cinsel taciz suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphelerin olduğu belirtildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı cinsel taciz suçundan şüpheli Özcan A.'nın 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Cumhuriyet, Medya, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika


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