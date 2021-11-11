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KADIN DOKTORU TACİZ EDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI - Son Dakika

KADIN DOKTORU TACİZ EDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

11.11.2021 12:54

ANESTEZİST ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut'a (46) sosyal medya üzerinden taciz içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Özcan A.(58) Zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ANESTEZİST ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut'a (46) sosyal medya üzerinden taciz içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Özcan A.(58) Zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme, cezayı erteledi.

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Özcan A. katılmazken, şikayetçi Nebahat Bulut hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Nebahat Bulut Bu kişi muayene kaydı açtırmış. Geldiğinde, öz bakımı zayıftı ve maskesinin ağız kısmını kesmiş olduğunu gördüğümde kendisinde bir tuhaflık olduğunu hissettim. Bu nedenle kendisine hiç dokunmadım. Kapıyı kapatmak istediğinde, 'Pandemi var, açık kalsın' dedim. Bana 'Muayene etmeyecek misiniz' dediğinde, 'Bazı tetkikler var onları yapın önce' dedim. Birkaç dakika sonra şahıs tekrar gelip, bir kağıda sarılı bir şey bıraktı ve odadan çıktı. Açıp baktığımda kağıdın içinden gül, adres, telefon numarası çıktı. Onu bahçede buldum ve verdiği şeyleri yüzüne fırlattım. 'Siz kimsiniz' dediğimde ise o kağıdın ben de kalmasını istedi. Bir daha görmedim dedi.

MESAJLARIN CİNSEL TACİZ OLDUĞU BELLİDİR. ŞİKAYETÇİYİM

Bulut, sanığın ertesi gün sosyal medya hesabı Facebook üzerinden mesaj gönderdiğini belirterek, Mesajda 'Gerçek hayatta beni tanısaydın, her şey farklı olurdu' yazıyordu. Bunun üzerine ben kişinin kim olduğuna baktım. Bu kişinin daha önceki paylaşımlarına baktığımda benimle ilgili birçok cinsel içerikli fotoğraflar ve ifadeler paylaştığını gördüm. Şahsın paylaşımlarından ve o günkü söz ve davranışlarından rahatsızlık hissettim. Muayene olmaya geldiğinde 'Bugün arabasız geldim bir sonrakine arabamla geleceğim' dediğinde, acaba şahısın bana karşı bir kaçırma yaralama girişimi olabilir mi diye düşündüm. O gün sekretere de 'Çok güzelsin telefon numaranı verir misin' demiş. Bana olmasa da bir başkasına zarar verebilir. Bana '..., seninle uyanmak istiyorum, ikimizin de evli olması sorun değil önemli olan bizim mutlu olmamız' şeklinde mesajlar yazmıştı. Bunların cinsel taciz olduğu bellidir. Şikayetçiyim şeklinde konuştu.

MÜBALAĞA İÇEREN ÖVGÜDE BULUNMUŞTUM

Sanık Özcan A. mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında ise Amacım cinsel taciz de bulunmak değildi. Mübalağa içeren övgüde bulunmuştum dedi.

4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan sanık Özcan A.'yı 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın daha öncesinde sabıkasının olmamasından dolayı cezayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şikayetçi Nebahat Bulut'un özel bir hastanede Anestezist ve algoloji uzmanı olarak çalıştığı, Bulut'un hasta olarak hastaneye gelen şüpheli Özcan A.'yı muayene ettiği belirtilmişti. Bulut'un daha sonra şüphelinin sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımları olduğunu beyan ederek şikayetçi olduğuna iddianamede yer verilmişti. Şüphelinin üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, yaptığı paylaşımlarla şikayetçiye yönelik 'Cinsel taciz' suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphelerin olduğu ifade edilmişti. İddianamede 'Cinsel Taciz' suçundan şüpheli Özcan A.'nın 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediliyordu.

KADIN DOKTORU TACİZ EDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI
KADIN DOKTORU TACİZ EDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI
KADIN DOKTORU TACİZ EDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI
KADIN DOKTORU TACİZ EDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Medya, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIN DOKTORU TACİZ EDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIN DOKTORU TACİZ EDEN SANIĞA 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI - Son Dakika
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