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KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ - Son Dakika

KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ

02.08.2021 11:24

ERZURUM'da 30 yıldır Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Gül Demet Say Kömeç'in amatör başlayan at sevgisi bir çığ gibi büyüdü ve herkesin bu sevdaya ortak olması için adını verdiği At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü'nü kurdu.

ERZURUM'da 30 yıldır Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Gül Demet Say Kömeç'in amatör başlayan at sevgisi bir çığ gibi büyüdü ve herkesin bu sevdaya ortak olması için adını verdiği At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü'nü kurdu. Palandöken Dağları'nın eteğinde 67 dönüm arazi üzerine kurulan kulüp açıldı. 2015 yılında amatör olarak bindiği at sevgisinin kendisinde tutkuya dönüştüğünü belirten Kömeç, Hayata bakış açım değişti. Atlar olmadan bir yaşam düşünemiyorum. Kulüpte 28 at var. Erzurum'da at binmesini bilmeyen kalmasın istiyorum dedi.

Palandöken Kayak Merkezi'ne 3, kent merkezine ise 5 kilometre uzaklıktaki 'Demet Hanım At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü'nün açılış törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Leven Tuncer, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Lütfi Yücelik ve çok sayıda davetli katıldı. Atlı gösteriler başta olmak üzere birçok etkinlik ve son olarak Nurullah Akçayır'ın konseri ile at çiftliğinin açılışında Opr. Dr. Gül Demet Say Kömeç duygulu anlar yaşadı. Ankara doğumlu olan ama Erzurum'da uzun yıllardır hekimlik yapan ve bir özel hastaneye sahip olan Kömeç, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Kömeç, 2015 yılında ilk kez ata bindim. 2016 yılından ilk atım oldu. Burası 67 dönüm üzerine kurulmuş bir arazi. Daha çok binicilik tesisi olarak planladık. İçerisinde kafe ve restoran da var. Çiftliğin alternatifleri tabii ki var ama doğuda tek olduğunu söyleyebilirim. Kulüpte 28 at var. Halkımız yaz kış demeden burada at binip, eğitim alabilir. Çocuklar midillilere binebilir. At binmeyi sevmeyenler UTV ve ATV'lere binebilir. Yılın 12 ayı atlı Palandöken sıra dağlarında turlar düzenliyoruz. En güzel avantajımız Palandöken ve Abdurraman Gazi Türbesi'ne yakın olmamız diye konuştu.

Atla tanıştığı günden itibaren hayata bakış açısının değiştiğini belirten 3 çocuk annesi Opr. Dr. Gül Demet Say Kömeç, Binicilik, kan dolaşımını ve solunum sistemini iyileştirir. Düzenli bir şekilde binicilik sporunu yapan kişi duruşunu düzeltir, denge ve koordinasyonu gerçekleştirir. Binicilik yapan herkes size aynı şeyi söyleyecektir; atın üzerinde olmak ve özgürce koşmak insana tarif edilemez bir mutluluk verir. Benim hayatımda atlar olmadan bir yaşam düşünemiyorum. Kulüpte 28 at var. Erzurum'da at binmesini bilmeyen kalmasın, istiyorum. Hayalim bir at çitliği kurmaktı ve bunu da başardım. İnanıyorum ki at sevgisini birçok kişiye kazandıracağım dedi.

KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ
KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ

Kayak Merkezi, Okay Memiş, Erzurum, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIN DOKTORUN AT SEVGİSİ - Son Dakika


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