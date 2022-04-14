Kadın doktorun kafasını masaya vuran şahıs hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Ankara'da tartıştığı Doktor Ebru Ergin Bakar'ın kafasını masaya vurarak darp eden şahıs hakim karşısına çıktı.

Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Feray Y. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Doktor Ebru Ergin Bakar'ın Feray Y. tarafından darp edilmesi olayında şüpheli Feray Y. hakkında 'kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası talep edilirken, sanığın işlediği suçun ve istenen cezanın üst sınırda verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca cezanın 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu' çerçevesinde yarı oranda artırılması talep edildi.

Sanık Feray Y., aleyhine olan hususları ve tanık ifadelerini kabul etmediğini belirerek, "Çantamdaki ilaçları kendisine uzattığımda sert bir şekilde almak istedi, bu esnada tırnağı elime battı. Ben de kendimi geriye çekince doktor koltuğundan savrularak düştü. Doktorun yaralanması düşmesine bağlı olabilir. Kendisine yönelik saldırım olmadı" dedi.

Olay günü hastanede bulunan tanıklardan Fatih B., sanığın kendilerine de sözlü olarak sataştığını ve odadan gelen sesler üzerine yanlarına gittiğinde sanığın hakaret ettiğini beyan etti. Aynı hastanede bilgi işlem personeli olarak çalıştığını söyleyen tanık Eren M.Ü. ise, "Ben Feray Hanım'ın 'Benim sıram ne zaman gelecek' dediğini duydum. Olaydan sonra doktor hanımın yanına gittiğimde doktor hanım masasında elleriyle başını ve kulaklarını tutarak ağlıyordu. Olaydan sonra sanık koridora çıktığında güvenlik görevlisine 'Şerefsiz' dedi. Güvenlik görevlisi arkadaşta kendisine bu şekilde konuşamayacağını söyleyince 'Şerefsizler' diye tekrardan bağırdı" ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarını ve tanıkları dinleyen mahkeme, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA