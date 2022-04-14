Kadın doktorun kafasını masaya vuran şahıs hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın doktorun kafasını masaya vuran şahıs hakim karşısına çıktı

14.04.2022 13:25
Kadın doktorun kafasını masaya vuran şahıs hakim karşısına çıktı

Ankara'da tartıştığı Doktor Ebru Ergin Bakar'ın kafasını masaya vurarak darp eden şahıs hakim karşısına çıktı.

Ankara'da tartıştığı Doktor Ebru Ergin Bakar'ın kafasını masaya vurarak darp eden şahıs hakim karşısına çıktı.

Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Feray Y. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Doktor Ebru Ergin Bakar'ın Feray Y. tarafından darp edilmesi olayında şüpheli Feray Y. hakkında 'kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası talep edilirken, sanığın işlediği suçun ve istenen cezanın üst sınırda verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca cezanın 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu' çerçevesinde yarı oranda artırılması talep edildi.

Sanık Feray Y., aleyhine olan hususları ve tanık ifadelerini kabul etmediğini belirerek, "Çantamdaki ilaçları kendisine uzattığımda sert bir şekilde almak istedi, bu esnada tırnağı elime battı. Ben de kendimi geriye çekince doktor koltuğundan savrularak düştü. Doktorun yaralanması düşmesine bağlı olabilir. Kendisine yönelik saldırım olmadı" dedi.

Olay günü hastanede bulunan tanıklardan Fatih B., sanığın kendilerine de sözlü olarak sataştığını ve odadan gelen sesler üzerine yanlarına gittiğinde sanığın hakaret ettiğini beyan etti. Aynı hastanede bilgi işlem personeli olarak çalıştığını söyleyen tanık Eren M.Ü. ise, "Ben Feray Hanım'ın 'Benim sıram ne zaman gelecek' dediğini duydum. Olaydan sonra doktor hanımın yanına gittiğimde doktor hanım masasında elleriyle başını ve kulaklarını tutarak ağlıyordu. Olaydan sonra sanık koridora çıktığında güvenlik görevlisine 'Şerefsiz' dedi. Güvenlik görevlisi arkadaşta kendisine bu şekilde konuşamayacağını söyleyince 'Şerefsizler' diye tekrardan bağırdı" ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarını ve tanıkları dinleyen mahkeme, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevlinin yargılanmasına devam edildi Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevlinin yargılanmasına devam edildi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın doktorun kafasını masaya vuran şahıs hakim karşısına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:38:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın doktorun kafasını masaya vuran şahıs hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement