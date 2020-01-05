Kadın doktorun ölümü arkadaşlarının ihbarı üzerine ortaya çıktı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin bir evde ölü bulunduğu olayın doktordan haber alamayan iş arkadaşlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ortaya çıktığı bildirildi. Kapı açılmayınca çilingirle girilen evde ekipler, doktor ve birliktelik yaşadığı iddia edilen Alman bir erkeğin cesedine ulaştı.



Olay, ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konaklı'da bir sağlık merkezinin sahibi olan Doktor Leman Ege'den haber alamayan iş arkadaşları, saat 11.45 sıralarında jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler, ihbar üzerine verilen adrese gitti. Kapı açılmayınca savcılıktan alınan izinle çilingir çağrıldı. Eve giren ekipler, yatak odasında yerde yatar vaziyette bir cesede, evin içerisinde bulunan merdivene de asılı halde bir erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede yatak odasındaki cesedin Doktor Leman Ege'ye (57), diğer cesedin ise Alman vatandaşı Issam Skaf'a (66) ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından nöbetçi savcılık talimatıyla cesetler otopsiye gönderilirken, jandarma inceleme başlattı.



Doktor Leman Ege'nin 2 yıl önce aile hekimliğinden emekli olduğu, daha sonra Konaklı Mahallesi'nde soyismini taşıyan bir sağlık merkezi kurarak mesleğine burada devam ettiği ve Moskova'da tıp eğitimi alan bir oğlunun olduğu öğrenildi. Savcılığın olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA