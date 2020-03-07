Kadın döner ustaları Kocaeli'de açılan kursta yetişiyor - Son Dakika

Kocaeli'de, kadın istihdamına katkıda bulunmak amacıyla açılan kursa katılan 16 kadın, döner yapımıyla ilgili püf noktaları öğreniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) Kuruçeşme Kurs Merkezinde, kadınlardan gelen talep doğrultusunda döner yapımı kursu açıldı.

Döner yapımıyla ilgili püf noktaları ve pişirme tekniğini öğrenen kursiyerler, sertifikalarını aldıktan sonra döner ustası olarak çalışabilecek.

"Kadınlarımızın rahatlıkla iş bulma ve çalışma imkanları olacak"

KOMEK Türk mutfağı öğreticisi Gizem Kesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin Kocaeli'de ilk kez döner yapımı kursu açtığını söyledi.

Döner yapımının püf noktaları olduğunu anlatan Kesen, şöyle devam etti:

"Kursta döner yapımını tek tek anlatıyoruz. Döner yaparken, tavuğumuzu bir gece önceden soslamamız gerekiyor, dinlenmesi gerekiyor, kısık ateşte pişirilmesi gerekiyor. Bunlar önemli detaylar. Döneri kesmek zor. Özellikle o an ateşin yanması, sıcak olması zor. Özellikle yaz mevsiminde bu işi yapmak zor.

Kadınlarımız kursa çok ilgili. Meslek olarak öğrenmek adına kadınlarımız çok başarılı. Her türlü mesleğe el atıyorlar. Çok güzel bir şey. Sertifikalarımız MEB onaylıdır. Kadınlarımızın, rahatlıkla iş bulma ve çalışma imkanları olacak. Kadınlarımız, bu sertifikayla okullarda, kantinlerde, başka işletmelerde çalışabilir."

Kesen, kursta kadınların döner ekmeği pişirmeyi de öğrendiğini sözlerine ekledi.

"Kadınlar her şeyi yapabilir"

Ev hanımı İlknur Doğan da Türk mutfağı kapsamında açılan kursları takip ettiğini, bu alanda uzmanlaşmak istediğini dile getirdi.

Daha önce yiyecek sektöründe çalıştığını aktaran Doğan, "Yiyecek sektöründe çalışmak için bir belgeye ihtiyacımız var. Bundan dolayı kurslara başvurdum. Belediyemiz de Kocaeli'de ilk defa döner yapımı kursu açtı. Şu anda döner yapımını öğreniyoruz. Alacağımız sertifika işe girmemize ve yiyecek sektöründe çalışmamıza çok yardımcı olacak. Döner kesmek yorucu değil. Kadınlar her şeyi yapabilir. Zor olmuyor, sadece biraz sıcak olması zorluyor. Döneri, usulüyle kesiyoruz." diye konuştu.

Doğan, ev hanımlarının bu tür kurslara mutlaka katılması gerektiğini belirterek, eğitimin yaşının olmadığını söyledi.

"Çevremdeki kadınları bu tür kurslara katılmaları için teşvik etmeye çalışıyorum"

Ev hanımı 2 çocuk annesi Dilek Gürel ise bir dönem kantincilikle uğraştığını anlatarak, "Yiyecek içecek sektörü olduğu için zaten bu tarz kurslara ihtiyacımız vardı. Döner kesmek açıkçası bana biraz zor geldi çünkü çok sıcak. Zamanla alışacağız, yapacağız. Kadınlar her şeyi yapabilir. Bu işi de rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Kadınlar öğrendikten sonra, istedikten sonra her şeyi başarabilir." ifadelerini kullandı.

Gürel, çevresindeki kadınları da bu tür kurslara katılmaları için teşvik etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.