"Kadın Dostu Kent" Çiğli

Toplumun yarısı oluşturan kadınlara yönelik projeler geliştirerek uygulamaya başlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (Kader) hazırladığı "Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi"ni imzaladı.



Kader ve Argüden Yönetişim Akademisi tarafından düzenlenen "Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi" toplantısında kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik, stratejik sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tanıtımı yapıldı. Toplantının ardından Kader'in hazırladığı "Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi" Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Kader Genel Başkanı Nuray Karaoğlu tarafından imzalandı.



"Kadının olduğu her yerde başarı olur"



Başkan Utku Gümrükçü, toplumun yarısını oluşturan kadınların siyasal anlamda temsil oranının ulusal boyutta desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çiğli Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların sosyal alanda aktifleşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek. Ayrıca kadınları evden çıkararak, çocuklarına sahip çıkarak, kadınların kendilerini gerçekleştirme, ifade etme ve geliştirme imkanı sağlayacak. Bunun için stratejik planımızı çok özenle hazırladık. Kadınların cinsiyet eşitliği, şiddet, ekonomik yetersizlikler, siyasi temsiliyet azlığı gibi sorunları var. Kadının elinin değdiği her yerde başarı olur, siyasetçiler de kadının desteğini arkalarına aldığı zaman başarılı sağlanır. Çiğli Belediyesi olarak kadınlarımızın yanındayız" dedi.



Eşitlik vurgusu



Kader Başkanı Nuray Karaoğlu, Çiğli Belediyesi ile imzalanan taahhütnamenin belediyede "Kadın-Erkek Eşitlik Birimi" oluşturulması, kadınlara yönelik temel hakların gözetlenmesi ve kadın-erkek eşitliğine yönelik çalıştay düzenlenmesi gibi hayatın birçok alanında öngörülen düzenlemeyi içeren 13 maddeden oluştuğunu belirtti. - İZMİR