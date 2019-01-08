Son Dakika Haberleri: Kadın Dövüşçü, Kendisini Gasp Etmek İsteyen Adamı Tanınmaz Hale Getirdi

Kadın Dövüşçü, Kendisini Gasp Etmek İsteyen Adamı Tanınmaz Hale Getirdi

1 saat önce

Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi.

Kadın Dövüşçü, Kendisini Gasp Etmek İsteyen Adamı Tanınmaz Hale Getirdi, System.String[]
Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre Brezilyalı sporcu Polyana Viana (26), Rio de Janeiro'da evinin önünde yanına gelen adam, silah gibi göstermeye çalıştığı krtohn parçası ile Viana'dan telefonunu ve parasını istedi. Viana ise gaspçıyı tanınmayacak hale gelene kadar dövdü.

Viana, saldırganı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Saldırganın yediği dayak sonrası haline dair fotoğrafları ise UFC Başkanı Dana White paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:25 Kaynak: DHA

Dünya
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