Son Dakika Haberleri: Kadın Efeler" Hünerlerini Sergiliyor

Kadın Efeler" Hünerlerini Sergiliyor

37 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Dağların sultanları kadın efeler" grubu, sergiledikleri halk oyunlarıyla beğeni topluyor.

Kadın Efeler
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Dağların sultanları kadın efeler" grubu, sergiledikleri halk oyunlarıyla beğeni topluyor.

Fethiye Tabiat Kadınları Doğa Yürüyüş Grubu lideri Mihriban Aslan önderliğinde kurulan grupta, ev hanımı ve emeklilerden oluşan 25 kadın yer alıyor. Efe kıyafeti giyen kadınlar, "Harmandalı", "Kerimoğlu Zeybeği" gibi halk oyunlarıyla hünerlerini sergiliyor.

Mihriban Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüş gruplarının beş yıl önce kurulduğunu söyledi.

Yürüyüş grubunda yer alan kadınlarla halk oyunları ekibi kurmaya karar verdiklerini anlatan Aslan, "Halk oyunları ekibine 'Dağların Sultanları Kadın Efeler' adını verdik. Yaklaşık 4 aydır eğitim alıyoruz. Fethiyeli kadınlarla renkli ve güzel bir grup oldu. Amacımız kadınlarımızın hayatına farklı güzellikler katmak. Ev hanımlarının da hayatına bir renk gelmiş oluyor. Aynı zamanda kadınların da sesini duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

Halk oyunları eğitmeni Nazan Sarıbaşoğlu ise ekibin çok renkli olduğunu, daha güzel işler çıkaracaklarını ifade etti. İlk gösterilerini Fethiye'de yaptıklarına değinen Sarıbaşoğlu, yaz döneminde hünerlerini festivallerde de sergileyeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:59 Kaynak: AA

Muğla, Fethiye, Efeler, Kültür Sanat
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