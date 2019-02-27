Son Dakika Haberleri: Kadın Ekonomik Faaliyetlere Katıldığında Ailesinin Geliri Katlanarak Artıyor"

Kadın Ekonomik Faaliyetlere Katıldığında Ailesinin Geliri Katlanarak Artıyor"

2 saat önce

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkan Yardımcısı Müriel Hayırel, "Kadın ekonomik faaliyetlere katıldığında ailesinin geliri katlanarak artıyor.

Kadın Ekonomik Faaliyetlere Katıldığında Ailesinin Geliri Katlanarak Artıyor
Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkan Yardımcısı Müriel Hayırel, "Kadın ekonomik faaliyetlere katıldığında ailesinin geliri katlanarak artıyor. Tasarrufu çoğalıyor." dedi.

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği, Türkiye İsviçre Başkonsolosluğu Dış Ticaret ve Yatırım Ofisi (Swiss Business Hub Turkey) iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Uzun, Kaliteli, Sağlıklı ve Mutlu Yaşamın Sırlarını Keşfetmek" konulu bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan Hayırel, erkekleri kadınların büyüttüğünü belirterek, "Kadın eğitimli olduğunda çocukları da eğitimden pay alıyor. Kadın ekonomik faaliyetlere katıldığında ailesinin geliri katlanarak artıyor. Tasarrufu çoğalıyor. Özellikle topluma maddi ve manevi yük olmak yerine sağlıklı ve üretken olarak uzun yaşamaya çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Hayırel, İsviçre Ticaret Odası'nın kadınları sevdiğini ve onlara güvendiğini ifade ederek, "Kadınların çevrelerine olan maddi ve manevi katkılarına saygı duyuyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:54 Kaynak: AA

Türkiye, İsviçre, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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