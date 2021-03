Kadın ekspertiz ustası, erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika

- Kadın ekspertiz ustası, erkeklere taş çıkartıyor

1 yıldır oto ekspertiz ustalığı yapan Aslı Gülboy, araçların kaporta, boya ve mekanik kontrollerini sağlıyor

Erkek mesleği ve ilgisi olarak bilinen ve ekspertiz ustası kadını gören araç satıcısı ve alıcılar ise şaşırıyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde kadın oto ekspertiz ustası Aslı Gülboy, araçların kaporta, boya ve mekanik aksamlarını kontrol ederek, erkeklere taş çıkartıyor.

Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 1 yıldır oto ekspertiz ustalığı yapan 2 çocuk annesi Aslı Gülboy, genellikle erkeklerin ilgi alanı olan ve erkek mesleği olarak bilinen bu işi sürdürüyor. Alıcı ve satıcıların getirdiği araçların kontrollerini sağlayarak, rapor hazırlayan Aslı Gülboy, görenlerin şaşırdığını belirtse de, kadınların bu tür dikkat isteyen mesleklerde daha dikkatli olabildiğini belirtiyor.

Araç alacaklara da tavsiyelerde bulunan Gülboy, tanıdık kişilerden dahi araç alacak olanların muhakkak güvenilir oto ekspertiz firmalarında araçlarının kontrol ettirilkmesi gerektiğini belirterek, mesleğini severek yaptığını aktarıyor.

"Ordu genelinde benden başkan bu işi yapan duymadım"

Yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğü mesleğini, Ordu genelinde yapan başka kadın duymadığını kaydeden Gülboy, "Motor, mekanik testleri, oto kaporta, iç ve dış aksamlar olmak üzere her türlü kontrolü ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ordu genelinde tek bayan benden başka yok şuan için, olsa duyardım. Bayan ustaları gördüklerinde ilk endişelerse de ekspertiz raporunu kendilerine sunduklarımda hepsi çok memnun oluyor. Ustalarımızın gözden kaçırdığı veya şüphelendikleri her işe bende bakarak ortak fikirde buluşuyoruz. Bizim işimizde detaylı bakmak ve her ayrıntıya dikkatli bakmak gerekiyor. Onların gözünden kaçsa da benim gözümden kaçmıyor. Bu mesleğe ilgim küçük yaştan ilgim olduğu için bu sektörde hizmet veriyoruz" dedi.

"Kadın usta, bizlere çok yardımcı oluyor"

Aslı Ustanın kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyen işyeri çalışanlarından Burak Salgut, "Bayan usta ile çalışmak gerçekten çok iyi. Bizlere her anlamda çok yardımcı oluyor. Bizlere çok yardımcı oluyor ve ortaklaşa bir çok konuda işimizle ilgili raporları burada hazırlıyoruz" diye konuştu.