Son Dakika Haberleri: Kadın El Emeği Çarşısı 1919

Kadın El Emeği Çarşısı 1919

2 saat önce

Samsun Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunca, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı nedeniyle Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda hazırlanan "Kadın El Emeği Çarşısı 1919"a Ladik ilçesi tel kırma ürünleriyle katıldı.

Kadın El Emeği Çarşısı 1919, System.String[]
Samsun Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunca, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı nedeniyle Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda hazırlanan "Kadın El Emeği Çarşısı 1919"a Ladik ilçesi tel kırma ürünleriyle katıldı.

Ladik Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce açılan "tel kırma" kursunda üretilen ürünler, ilçe için açılan stantta sergilendi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, yaptığı açıklamada, ürünlerin satışından elde edilen gelirin kurs giderlerinde harcanacağını söyledi.

Tel kırma kursunun 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini belirten Ayyıldız, "Kursumuza 15 kadın kursiyer devam ediyor. Kurs sonunda kursumuza katılanlara sertifika verilecek. Kursiyerlerimiz kurs bitiminden sonra da evlerinde hediyelik eşyalar üretebilecek, satışından elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlayabilecek." dedi.

Kurs eğitmeni Ebru Yüksel de kursa ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:53 Kaynak: AA

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