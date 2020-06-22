'Kadın el emeği pazarı' açıldı - Son Dakika

'Kadın el emeği pazarı' açıldı

'Kadın el emeği pazarı' açıldı -Atakum Belediyesi öncü oldu, kadınlar kooperatif kurdu Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ilçedeki kadınların el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Kadın El Emeği Pazarı'nın açılışını yaptı.

'Kadın el emeği pazarı' açıldı

- Atakum Belediyesi öncü oldu, kadınlar kooperatif kurdu

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ilçedeki kadınların el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Kadın El Emeği Pazarı'nın açılışını yaptı.

Atakum Belediyesi'nin öncülüğünde kentteki kadınlarca oluşturulan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulduğunu, ilk sipariş için görüşmelere başladığını açıklayan Başkan Deveci, " Samsun'da kadınlar tarafından imal edilen el emeği ürünler Atakum Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya pazarına ulaştırılacak" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentteki kadınların evlerinde ürettiği aksesuar, çanta, giyim, gıda ve geri dönüşüm ürünlerinin her pazar günü satışa sunulacağı Kadın El Emeği Pazarı'nın açılışını yaptı. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin işbirliği ile Mimarsinan Mahallesi Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı'nda açılan pazar, kadın emeği ile ortaya çıkan ürünlerin ekonomiye kazandırıyor, Atakumlu kadınların aile bütçesine katkı sunmalarına imkan tanıyor. İlçede ilk kez kurulan pazarın açılış kurdelesini eşi Av. Gülay Deveci ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç ile birlikte kesen Başkan Deveci, tezgahları tek tek gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Atık malzemelerden imal edilen ürünleri yakından inceleyen Başkan Cemil Deveci, pazardaki kadın girişimcilerden alışveriş yaptı.

Kadın kooperatifi ilk siparişini alıyor

Kadın El Emeği Pazarı'nın bir başlangıç olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum'da kadın emeği uzun bir süredir var. Bu emekleri pazara çıkarmak için hareketliliğin bol olduğu, havanın güzel olduğu günlerde bunu yapıyoruz. Atakum Belediyesi olarak kadın emeğinin pazara ulaşabileceği kapalı bir alan da yapmaya çalışıyoruz. Sürekli, sabit, marka değeri güçlü, pazarı sabit kapalı bir mekan oluşturacağız. Bunun dışında buna benzer ürünleri kooperatif marifetiyle internet üzerinden satış yapacağız. Buna benzer marka değeri yüksek ürünleri bir takım zincir mağazalarda reyonlarına koyacağız" dedi. Başkan Deveci, belediye öncülüğünde kentteki kadınlar tarafından oluşturulan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kuruluş sürecinin tamamlandığını da açıkladı. Kooperatifin ilk sipariş için görüşmelere başladığını, kısa süre içerisinde alıcısı hazır özel bir ürün grubu için üretime başlayacağını belirten Başkan Cemil Deveci, "Kentte kadınlar tarafından imal edilen el emeği ürünler Atakum Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya pazarına ulaştırılacak" dedi.

"Türkiye'ye örnek olmaya çalışıyoruz"

Diğer belediyelerle işbirliği içerisinde olacaklarını kaydeden Başkan Cemil Deveci, "Dünyaya, Türkiye'ye örnek olmaya çalışıyoruz çünkü bizim diğer belediyelerimizde de buna benzer çalışmalar var. Bu çalışmaları kooperatifler marifetiyle yapıyorlar. Bir kooperatifler birliği oluşturuyoruz. Türkiye dışındaki pazara, dünya pazarına o birlikler marifetiyle ulaşacağız. Hem bir marka, hem bir sektör hem de bir endüstri ortaya çıkacak. Bir üretim alanı oluşuyor. Kadınların korona sürecinde evde kalmaları da bunu teşvik etti. Daha evvel bizim kültür evlerimizde, atölyelerimizde yapıyorlardı. Şimdi evlerinde yapıyorlar. Her evin odası, küçük orta ölçekli bir atölye. Biz de onların ürettiklerine destek olmaya çalışıyoruz ve onları hayata tutunmaya teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Kısıtlama nedeniyle bu hafta cuma günü açılacak

Başkan Cemil Deveci'nin açılış kurdelesini keserek ilçeye kazandırdığı Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin işbirliğindeki Kadın El Emeği Pazarı, yaz dönemi boyunca her pazar Mimarsinan Mahallesi Muhtarlığı arkasındaki Şehit Pilot Ümit Özer Parkı'nda kurulacak. Atakum Belediyesi Kadın El Emeği Pazarı, İçişleri Bakanlığı'nın 27 ve 28 Haziran'da üniversite sınavları süresince uygulayacağı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 26 Haziran Cuma günü ilçe sakinleri ile buluşacak. Sonraki haftalarda, kadın girişimciler tezgahlarını pazar günleri açmaya devam edecek. El emeği ürünler iklim koşulları elverdiği sürece Samsunlu yurttaşların beğenisine sunulacak. Pazarda takı ve aksesuardan çiniye, geri dönüşüm ürünü sepetlerden hediyelik eşyalara, yöresel gıda ürünlerinden kıyafetlere kadar geniş bir ürün yelpazesi Samsunluların beğenisine sunuluyor.

'Kadın el emeği pazarı' açıldı

Cemil Deveci, Atakum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Kadın el emeği pazarı' açıldı - Son Dakika Ekonomi

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