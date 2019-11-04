Son Dakika Haberleri: Kadın eli değen ahır tiyatro atölyesine dönüştü
Son Dakika Kültür Sanat Kadın eli değen ahır tiyatro atölyesine dönüştü

Kadın eli değen ahır tiyatro atölyesine dönüştü

7 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde 3 kadın girişimci, satın aldıkları metruk ev ve ahırını tiyatro atölyesine dönüştürdü.

Kadın eli değen ahır tiyatro atölyesine dönüştü, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde 3 kadın girişimci, satın aldıkları metruk ev ve ahırını tiyatro atölyesine dönüştürdü.

Kadın girişimciler tiyatrocu Tilbe Saran, mimar Engin İyimen ve psikolog İnanç Sümbüloğlu, Portakallık Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ev ve ahırını satın aldı.

Kadınlar burayı hayallerindeki tiyatro atölyesine dönüştürdü. Tamamlanan atölyede "forum tiyatro" eğitimlerine başlandı.

Muğla ve değişik illerden 20 kişinin katıldığı eğitiminin sona ermesinin ardından, katılımcılar oyun sahneleyecek.

Saran, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'un keşmekeşinden bunaldıkları için daha sakin bir yere gitmeyi düşündüklerini ve bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bu evi bulduklarını söyledi.

Eve bakmaya geldikleri ilk anda kendilerini buraya ait hissettiklerini belirten Saran, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde kapı kapalıydı. 15 yıl kimsesiz kalmış bir yerdi. Öncelikle şu anda stüdyo olan yeri gördük. Ahır olarak kullanılmış ancak taşıyıcıları da çökmüş, sadece taş duvarlar kalmıştı. Çok hoşumuza gitti ve burada çok güzel bir tiyatro atölyesi kurulabileceği fikri belirdi."

Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birlikte yaşadığı adam tarafından acımasızca öldürüldü
81 yaşındaki kadının dram dolu hayatı! Kaldırımda hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyor Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:57:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın eli değen ahır tiyatro atölyesine dönüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]