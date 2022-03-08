Kadın eli her alanda, bu tesiste çalışanların neredeyse tamamı kadın - Son Dakika
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Kadın eli her alanda, bu tesiste çalışanların neredeyse tamamı kadın

08.03.2022 22:34

Kadın eli her alanda, bu tesiste çalışanların neredeyse tamamı kadın Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kurulan ve Jeotermal enerji ile domates üretimi yapılan dev serada, çalışanların neredeyse tamamını kadınlar oluşturuyor Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kurulan ve Jeotermal enerji ile domates...

Kadın eli her alanda, bu tesiste çalışanların neredeyse tamamı kadın

Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kurulan ve Jeotermal enerji ile domates üretimi yapılan dev serada, çalışanların neredeyse tamamını kadınlar oluşturuyor

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kurulan ve Jeotermal enerji ile domates üretimi yapılan dev serada, çalışanların neredeyse tamamını kadınlar oluşturuyor.

Sivas'ta iki dönem Belediye Başkanlığı yapan iş adamı Sami Aydın'ın, geliştirdiği proje ile Sivas'ta bir ilke imza atıldı. Aydın, Sıcak Çermik Termal bölgesinde 60 dönümlük alana cam sera kurarak burada Jeotermal enerji ile domates üretimine başladı. Avrupa ülkelerine ihraç yapılan dev serada çalışanların yüzde 97'sini ise kadınlar oluşturuyor. Kadın istihdamına önem veren Sami Aydın, tesisinde yaklaşık 40 kadına iş imkanı sağlıyor. Kadınlar ise alın teriyle çalışarak kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların gününü kutlayarak kadınların her şeyi yapabileceklerini söyledi.

"Kadınlar her şeyi yapabilir"

Tesis kurucusu iş adamı Sami Aydın, " Burası yaklaşık 40 dönüm kapalı alanı olan Jeotermal ile ısınan bir sera. Tamamen otomasyonla yönetilen topraksız modern sera dediğimiz seralardan bir tanesi. Sivas'ta ilk örnek olması ve Jeotermalle ısınması Sivas için ayrı bir sektörün doğmasına vesile oldu. Burada çalışan arkadaşlarımızın tamamına yakını kadınlar. Bir çoğu ev hanımı. Ortalama 45- 50 arasında personelimiz var ve bunlarında yaklaşık 35-40 tanesi kadın. Biz sera içerisinde çalışan arkadaşlarımızın tamamının kadın olmasının uygun olacağını düşündük. Biliyorsunuz bugün Dünya Kadınlar Günü. Bu vesile ile bütün kadınların Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadınların ince işlere elleri daha yatkın bildiğiniz gibi. Daha hassas ve sorumluluk duyguları biraz daha üst düzeyde. O yüzden biz böyle bir alanda kadınlarla çalışmanın daha verimli olacağını düşündük. Çalışan arkadaşlarımızdan kadınlarımızın performanslarından gayet memnunuz. Kadınlar her şeyi yapabilir" dedi.

"Kadın dayanışmasını çok iyi bir şekilde yapıyoruz"

Tesiste çalışan Şemsi Kümbetlioğlu, "Sivas için ve Türkiye genelindeki bütün kadınlar için kadınların istihdamı bu şekilde sağlandığında daha güzel olduğuna inanıyorum. Kadınların çalışması kendi ayakları üzerinde durması kendine öz güveni olması açısından çok güzel bir tesis. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir iş alanı oluşturup bizi burada çalıştırdığı için. Bizde emeğimizi kesinlikle esirgemiyoruz. Kadın dayanışmasını burada çok iyi bir şekilde yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz başarabiliriz erkeğe ihtiyacımız yok"

Tuğçe Ayran ise, "Çok güzel bir yerde çalıştığımı düşünüyorum. Sivas için ve bizim için büyük bir adım burası. Kadınların toplu halde çalıştığı yerlerin daha da çok olmasını istiyorum. Çok memnunuz. Kadınlar olarak kendi halimizde çalışıyoruz her şeyimiz dört dörtlük. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kadınlar kendilerini geride bırakmasınlar. Ben kendimi çok geliştirmedim ama artık önüme bakıyorum ve geliştiriyorum. Her şeyi yapabileceklerine inansınlar. Biz başarabiliriz erkeğe ihtiyacımız yok" diye konuştu.

Kadın eli her alanda, bu tesiste çalışanların neredeyse tamamı kadın
Kadın eli her alanda, bu tesiste çalışanların neredeyse tamamı kadın
Kadın eli her alanda, bu tesiste çalışanların neredeyse tamamı kadın

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Jeotermal, Domates, Enerji, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın eli her alanda, bu tesiste çalışanların neredeyse tamamı kadın - Son Dakika


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