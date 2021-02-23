Kadın eli ile üretilen doğal ürünler yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Eskişehirliler ile doğal ürünleri buluşturmaya devam ediyor. Satış noktalarında korona virüs önlemleri de aksatılmıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal mahalle sakini kadınlarının üretimine destek olmak amacıyla Temmuz 2019'da hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesi, Eskişehirlilerin ilgisi eşliğinde sürüyor.

Kendi bahçelerinde doğal üretim yapan kadınlar projeye, Kızılinler, Satılmışoğlu, Cumhuriyet, Sakintepe, Keskin, Aşağı Söğütönü, Sazova, Çalkara, Kozkayı, Takmak, Fevziçakmak, Alınca, Çuklurhisar, Sazova, Sarıcakaya (Düzköy, merkez), Mihalgazi (Alpagut), İnönü (Oklubal), Batıkent, Emirceoğlu, Uludere mahallelerinden katılarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Eskişehirlilerden yoğun ilgi gören doğal ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'ndaki kadınlar, ürettikleri salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, meyve ve sebze gibi ürünleri Eskişehirlilerle buluşturuyor. Projede yer alan üreticiler, kadın emeğine sahip çıkmasından ve kendilerine bu imkanın sağlamasından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Üretici kadınlar salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 2/1 adresinde (Yunus Emre Devlet Hastanesi eski acil girişi), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi'nde ve cuma günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet veriyor.

Öte yandan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, korona virüsle mücadele kapsamında; hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi önlemler eşliğinde faaliyet gösteriyor. - ESKİŞEHİR