Kadın Eli Organik Pazarı Hizmete Açıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın eşi Belgin Eşkinat ile birlikte katıldığı Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binası önünde gerçekleşen açılışa; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

EŞKİNAT: "BU PAZARLAR İLE HERKES KİMİN ÜRETTİĞİNİ NEYİ NERDEN ALDIĞINI BİLİR"

Açılışta konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Güzel bir Pazar. Aslında bu pazar her yerde var ama bize daha yeni başladı. Umarım bereketli olur, devam eder, başka mahallerimize ve köylerimize de yayılır. Hem birbirimizle pazarda daha çok karşılaşırız hem de üretici ürününü doğrudan tüketiciye verir. Herkes kimin ürettiğini, nerden aldığını neyi aldığını bilir. Pazarlar çok canlı özellikle yaz aylarında daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yaz Kumbağ'da buna benzer bir çalışma yapmıştık çok etkili olmuştu." dedi.

"HER CUMARTESİ BURADAYIZ"

Pazarda ürünlerini satan Karadenizli kadınlar ile sözlerine devam eden Eşkinat; "Karadeniz kadınları her zaman çalışkandır, üretkendir. Kendi ürünlerini Tekirdağlı, Süleymanpaşalı hemşerileri ile paylaşacaklar. Çok güzel bir olay. Her cumartesi buradayız." diye konuştu.

AKYÜZ: "BİZİM KADINLARIMIZ ÇALIŞKANDIR"

Başkan Eşkinat'ın ardından Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz de proje ile ilgili açıklamalarda bulunurken; "Süleymanpaşa Belediye Başkanımız bu konuda çok destek oldular. Bizim kadınlarımız cefakardır, çalışkandır, sürekli aile içinde katkı yapmayı seven bir yapısı vardır. Bu anlamda Tekirdağ'da bunu başlatmak adına bir adım olduğunu düşünüyorum. Belki küçük bir adım ama kartopu da küçükten başlar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da konuşma gerçekleştirdiği açılış stantların gezilmesi ile sona erdi.

ONLARCA ORGANİK ÜRÜN BU PAZARDA

El örgülerinden kahvaltılıklara, karadeniz ekmeğinden süt ve süt ürünlerine, yumurtadan cevize, turşuya hatta yöresel reçellere kadar bir çok seçeneği barındıran Kadın Eli Organik Pazarı her cumartesi günü Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binası önünde hizmet vermeye devam edecek.