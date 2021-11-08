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"Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi" kapsamında tavuk dağıtımına başlandı - Son Dakika

"Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi" kapsamında tavuk dağıtımına başlandı

08.11.2021 16:50

Edirne'de "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta" Projesi kapsamında, üretici 350 kadına 36 bin 750 tavuğun dağıtımına törenle başlandı.

Edirne'de "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta" Projesi kapsamında, üretici 350 kadına 36 bin 750 tavuğun dağıtımına törenle başlandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, merkeze bağlı Kemalköy köyündeki üretici Remziye Çakıcı'nın bahçesinde düzenlenen törende, devletin ve hükümetin temel önceliklerinden birinin, kadınlara yönelik gerçekleştirilen hizmetler olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelere bakıldığında, sosyal ve ekonomik hayattaki temsil noktasında kadınlarla erkeklerin yüzde 50'lik oranlarla yer aldıklarını belirten Canalp, "Geri kalmış ülkelerin analizlerini yaptığınız zaman bu yüzde 50'lik oranlar bozuluyor. Dolayısıyla eğer siz bir ülkeyi gelişmiş ülke kategorisinde saymak istiyorsanız, gelişmişliğin ölçütlerinden bir tanesi de ekonomik ve sosyal hayatta, toplam istihdamın içerisinde kadınların yüzdesel olarak ne kadar yer aldığıdır." dedi.

Edirne'de kadınlara yönelik yapmış oldukları projelerden birinin de kadın kooperatiflerini teşvik etmek olduğunu belirten Canalp, kaliteli, standartları tutturulmuş, kaliteden taviz vermeyen üretimin kooperatifçilik konusundaki önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Canalp, valilik bünyesinde açtıkları Şehir Gönüllüleri Vakfı ve bu vakıf içerisindeki kadın girişimciliği mükemmeliyet merkeziyle kadın girişimcileri takip edip desteklediklerini, yakın bir zamanda kadın girişimciliğine iyi bir destek sağlayacak "Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar" Projesi'ni de hayata geçireceklerini vurguladı.

-Atak-S tavuğu dağıtılacak

Canalp, 350 kadına 105'er Atak-S cinsi yumurta tavuğu dağıtacakları projenin kadınların hayatında çok şeyi değiştireceğine inandığını söyledi.

Kadınların, dünyaya bugüne kadar baktıklarından çok farklı şekilde bakacaklarını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Emin olun ki bir insanın yaşı kaç olursa olsun kendi parasını kazandığı zaman ve kendi parasıyla belli işleri yaptığı zaman hayata bakış açısı başkalaşıyor. Bizim 350 kadınımız için de bu böyle olacak. 350 kadınımız artık bundan sonra hem kendi paralarını kendileri kazanacaklar. Aynı zamanda 350 ailenin de gelirine net katkı sağlamış olacağız. Bu bir başlangıç projesidir. Önümüzdeki yıllarda bu projeden elde ettiğimiz sonuçlarla bunun devamını getireceğiz."

Yem desteği de verilecek

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Kemal köyündeki kadınların daha önce projeyle ilgili taleplerinin olduğunu, projenin buradan başlamasını memnuniyet verici bulduğunu belirtti.

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanında yer almalarının çok önemli olduğunu ifade eden Aksal, "21. yüzyılı şekillendirecek olan, kadınların hayatın her alanına katılımıdır. Ama kadınlarımızın karar mekanizmalarında yer almalarının yolu da ekonomik olarak güçlenmelerinden geçiyor. Bugün bu projeyle de kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenmesini, ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayacak olmaktan, buna vesile olacak olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ise proje kapsamında bir hafta içinde tüm tavukların üreticilere yem desteğiyle dağıtılmış olacağını belirtti.

Bayazıt, dağıtılan 36 bin tavuğun verimli dönemlerinde günlük 22 bin ile 25 bin arasında yumurta üreteceğini, piyasaya sunulacak bu yumurtalara vatandaşların kolay bir şekilde ulaşabileceklerini söyledi.

Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatif Başkanı Ayşe Taş da kadınların her zaman hayallerinin peşinden koşarak kendi başarı hikayelerini yazabileceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından nakil kamyonundan indirilen 105 tavuk üretici Remziye Çakıcı'ya teslim edildi.

Daha sonra Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp, Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba, sahanda tereyağlı yumurta pişirdi.

Tören, kadınların hazırladığı yiyeceklerin ikram edilmesiyle son buldu.

Törene İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ve Meclis üyeleri, il müdürleri, muhtarlar ve köylüler katıldı.

Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi kapsamında tavuk dağıtımına başlandı
Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi kapsamında tavuk dağıtımına başlandı
Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi kapsamında tavuk dağıtımına başlandı
Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi kapsamında tavuk dağıtımına başlandı
Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi kapsamında tavuk dağıtımına başlandı

Kemalköy, Yumurta, Edirne, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi' kapsamında tavuk dağıtımına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi" kapsamında tavuk dağıtımına başlandı - Son Dakika
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