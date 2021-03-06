Kadın Emeği ile Muğla Güzelleşiyor - Son Dakika

Kadın Emeği ile Muğla Güzelleşiyor

06.03.2021 16:47
Kadın Emeği ile Muğla Güzelleşiyor, System.String[]

"Kadın Dostu Kent" anlayışıyla Muğla'nın kadınlar için ayrıcalıklı bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün öncülüğünde kadına yönelik çalışmalarına ve başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

"Kadın Dostu Kent" anlayışıyla Muğla'nın kadınlar için ayrıcalıklı bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün öncülüğünde kadına yönelik çalışmalarına ve başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Tarımdan sağlığa, İtfaiyeden ulaşıma kadar birçok alanda kadınlara yönelik projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirecek çalışmaların yanı sıra, iş gücü kapasitesini arttıracak projelerle kadınların ekonomik hayata dahil olmalarını sağlıyor.

Kadınlar yönetimde söz sahibi

Kadınların yerel yönetimler içinde söz sahibi olduğu, yönetim kadroları içerisinde yer aldığı Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın erkek eşitliği anlayışıyla birçok kuruma örnek oluyor. Kadınların şehrin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi kapsamında rol oynaması adına kurum içi yönetici dağılımında liyakat şartıyla cinsiyet eşitliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısından, teftiş kurulu, hukuk müşavirliği, daire başkanlarına üst yönetimin yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor.

Şehrin çehresini kadınlar değiştiriyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görev yapan kadın daire başkanları belediyenin kritik noktalarında yer alıyor. Özellikle şehrin güzelleşmesi ve korunması anlamında kadın yöneticilerin katkısı bulunuyor. Muğla'da denizlerin korunması, çöplerin bertaraf edilmesi, vahşi depolama alanları ile şehrin üst yapı çalışmaları kadın yöneticilerinin kontrolünden geçiyor.

Ulaşıma ve güvenliğe kadın eli değiyor

Erkek egemen bir sektör olarak bilinen ulaşım alanına kadınların daha fazla dahil olmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın otobüs şoförü uygulaması ile takdir topluyor. Muğla'da kent içi ulaşımın kalbi niteliğindeki MUTTAŞ'a bağlı toplu taşıma araçlarının direksiyonlarında kadınlar da yer alıyor. Bünyesinde birçok kadın otobüs şoförü bulunan Büyükşehir Belediyesinde, kadın şoförler çalışmalarıyla fark oluşturuyor. Performansları ile takdir toplayan Büyükşehir'in kadın şoförlerine vatandaşlar da tam destek veriyor.

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde belediyeye ait birçok dairenin güvenliğini kadın güvenlik görevlileri sağlıyor.

Kadınlar üretiyor, Muğla kazanıyor

Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, üretici ve girişimci ruha sahip kadın üreticilere yönelik desteklemelerine devam ediyor. Özellikle 'Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız' sloganı ile yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi, çoğunluğu kadın ortaklardan oluşan birçok kooperatif ile işbirliği yaparak kadınların tarımda daha güçlü ve söz sahibi olması için çalışıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları için Koku Vadisi, Alım Garantili Çiçek ve Kıl Keçisi Desteklemesi gibi projeler dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Kadınlara yönelik Koku Vadisi projesi ile lavanta, kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler üretiliyor ve bu bitkilerden uçucu yağ, kozmetik ürünleri, baharat, bitki çayları gibi Pazar payı yan ürünler üretilerek kadın üreticilerin gelir düzeyleri arttırılıyor. Alım Garantili Çiçek projesi ile kadınların ürettiği rengarenk çiçekler Türkiye'nin birçok noktasına gönderilerek gelir elde etmeleri sağlanıyor. Kıl keçisi projesi ile de ev istihdamına katkı sağlamak isteyen ve hayvan yetiştiriciliğine istekli kadınlara kıl keçisi destekleri yapılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya'da her şey kadının eseridir" sözü ve sosyal hayatta gerçekleştirdiği devrimlerle kadın-erkek eşitliğinin birçok Avrupa ülkesinden önce Anadolu topraklarında gerçekleştiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sevgi, "Çağdaş, gelişmiş toplumlarda kadın-erkek eşitliği konuları artık tartışılan, gündeme gelen konular değil tam tersi kadınlar aldıkları görevlerle en üst makamlarda ülkeleri yönetmektedir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirdiği devrimler ile birçok Avrupa ülkesinden önce kadınların seçimlere katılmasını, oy kullanmasını ve milletvekili seçilebilmesinin önünü açmıştır. Çünkü Atatürk Türk kadının cesareti, fedakarlığı, azmi ve kuvveti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını bilmektedir. O yüzden 1935 seçimlerinde 18 kadın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak girmiştir. O yüzden Keriman Halis Ece 1932 yılında Dünya Güzellik Kraliçesi seçilmiştir" dedi.

Başkan Gürün; "Dünyayı ve yaşamı güzelleştiren, hayatın vazgeçilmezi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehri Muğla'da da Atatürk devrimlerinden ilham aldıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm kadrolarda, hizmetlerde kadın emeği, azminden yararlandıklarını, Muğla'ya kadın eli değdiğini belirtti. Başkan Gürün; "Muğla yollarında büyük otobüslerin şoför koltuğunda, evde bakım hizmetimizin sağlık götüren ellerinde, şehrimizi süsleyen rengarenk çiçeklerin büyümesinde, verimli topraklarımızın çeşit çeşit ürünle bezenmesinde, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışan kahraman itfaiyecilerimizde, belediyemizin en üst makamından her biriminde kadınlarımızı görebilirsiniz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız. Kadınlarımız başımızın tacı olmaya, Muğlamızı yenilikçi fikirleri, kadın eli değen hizmetleri ile değiştirmeye devam edecek. Dünyayı ve yaşamı güzelleştiren, hayatın vazgeçilmezi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kadın Emeği ile Muğla Güzelleşiyor
Kadın Emeği ile Muğla Güzelleşiyor
Kadın Emeği ile Muğla Güzelleşiyor
Kadın Emeği ile Muğla Güzelleşiyor
Kadın Emeği ile Muğla Güzelleşiyor

Büyükşehir Belediyesi, Osman Gürün, Türkiye, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadın Emeği ile Muğla Güzelleşiyor - Son Dakika


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