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Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları Konya programı - Son Dakika

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları Konya programı

30.07.2021 15:18
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları Konya programı, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bazı illerde çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Piknikçilik gibi ihmalden olan yangınlarda dahi canımız yanarken şimdi yangınların 41 noktada, farklı niyetlerle, farklı şekilde, aynı anda olması akla başka sorular da getiriyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bazı illerde çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Piknikçilik gibi ihmalden olan yangınlarda dahi canımız yanarken şimdi yangınların 41 noktada, farklı niyetlerle, farklı şekilde, aynı anda olması akla başka sorular da getiriyor. Şunu bilsinler ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti her bir yangını çıkaranı bulacak ve hesabını soracak güçtedir." dedi.

Keşir, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programında, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlar dolayısıyla üzgün olduğunu söyledi.

Yangınların, ormanlarla, canlılarla birlikte ülkedeki herkesin ciğerini de yaktığını dile getiren Keşir, şöyle konuştu:

"Piknikçilik gibi ihmalden olan yangınlara dahi canımız yanarken şimdi yangınların 41 noktada, farklı niyetlerle, farklı şekilde, aynı anda olması akla başka sorular da getiriyor. Şunu bilsinler ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti her bir yangını çıkaranı bulacak ve hesabını soracak güçtedir. Geçmişte de yangınlar oldu. Yangınlardan sonra yanan bölgelerin her birinde yapılan ağaçlandırmalarla orman alanlarımızı tekrar muhafaza etmeye gayret ediyoruz. Ağaçların dışında hayvanlar var, toprak altında yaşayan canlılar var. Bu anlamda gerçekten büyük bir varlığımız şu an yanıyor. Yurdun dört bir yanında Muğla'da, Adana'da, Antalya'da ama tekrar söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların hesabını soracak güçtedir."

Keşir, Konya'ya, Konyalı kadınların başarı hikayelerini dinlemek, yeni hikayelerin yazılmasına destek vermek için geldiklerini belirterek, "Kadınlarımız son derece zekiler, çalışkanlar, sebatlılar. Öncelikle ailelerini, evlerini ve ülkelerini de seviyorlar. Muhtemeldir ki; bir kasabada, bir ilçede, bir mahallede, 'Şöyle bir imkan olsaydı acaba ne yapardım?' diye sorular dolaşıyor akıllarında. Biz bu sorulara cevap bulmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Çocukları için, memleket için hayal kuran her kadına destek verme gayretinde olduklarının altını çizen Keşir, "Unutmayın her şey bir hayal ve bir hedefle başlar. Bu ülkenin kadınlarına güveniyoruz." diye konuştu.

"Birileri maalesef yalan haberlerle bu yangınları daha da körüklemeye uğraşıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Yanan, zarar gören ağaçlar ile yaşamını yitiren bütün canlılar için çok üzgün olduğunu dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Evler, eşyalar, yıkılan hayatlar var. Bu ailelerimizin hepsine sabır diliyoruz. Elbette yaralarını saracağız, yalnız değiller. Biz güçlü AK Parti ailesi ve kadınları olarak, ilk günden ellerimizi kollarımızı sıvadık, yanlarında olduğumuzu ve her daim olacağımızı ve ne gerekiyorsa yapacağımızı ilan ettik. Bir kez daha burada kararlılığımızı, hem yangınları çıkaranları yakalayarak cezalarını vereceğimizi, hem de hasar gören, malını, mülkünü, canını kaybeden bütün vatandaşlarımızın zararlarının karşılanacağını bir kez daha belirtmek istiyorum."

Bir taraftan yangınla, diğer taraftan da yalan haberlerle ve yalan algılarla mücadele içerisinde olduklarını belirten Usta, "Herkesin canhıraş koşturup, su taşıyıp, eliyle canıyla diliyle bu işe destek olması gerekirken, bir taraf, 'bu yangınları bir söndürelim, bu yangınları çıkaranları bulalım, onları lanetleyelim' diye uğraşırken, birileri maalesef yalan haberlerle bu yangınları daha da körüklemeye uğraşıyor. Bu yangınları çıkaranları yakaladığımız gibi, yalan haberler üzerinden bu ülkedeki masum insanların akıllarını, fikirlerini karıştırıp yangını körükleyenlerin de hesabını elbette soracağız." diye konuştu.

Vatanına, milletine bağlı herkesi seferber olup, fidan dikmeye davet eden Usta, şöyle devam etti:

"Bugün birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarma zamanı. Bugün bütün imkanlarımızla seferber olup, nerede yangın varsa onu söndürmek, nerede acı varsa onu paylaşmak zamanı. Bugün, fidan dikme zamanı. Bugün hemen, hiç bekletmeden elimizdeki fidanların hepsini toprakla buluşturmalıyız. Bütün Türkiye'de özellikle belediyelerimizin kampanyalarıyla biz de inşallah her gün, her daim topraklarımızı fidanla buluşturacağız. O yakılan ormanları birer birer, eski, yeşil hallerine çevireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Eskisinden daha da canlı hale getireceğiz."

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları programı vesilesiyle Konya'daki girişimci kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Usta, programın girişimci veya girişim arzusu taşıyan bütün kadınlara heyecan ve yeni bir motivasyon vereceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, aldıkları devlet destekleriyle iş sahibi olarak ülke ekonomisine ve üretimine katkı sağlayan, çevrelerindeki diğer kadınlara da istihdam imkanı sunan girişimci iş kadınları, hikayelerini programa katılanlarla paylaştı.

Kentteki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de programa katılanlara, kadın girişimcilere ilişkin projelerine dair bilgi verdi.

Programa AK Parti Konya İl Kadın Kolları teşkilat mensupları ile çok sayıda kadın girişimci ve davetli katıldı.

Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları Konya programı - Son Dakika


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