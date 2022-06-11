"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı - Son Dakika
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"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı

11.06.2022 22:42

Bitlis'te, AK Parti Genel Merkez Kadınları Kolları Başkanlığınca "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi.

Bitlis'te, AK Parti Genel Merkez Kadınları Kolları Başkanlığınca "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi.

Kültür Merkezinde, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" sloganı kapsamında düzenlenen programda konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, kadınların değerler açısından güçlü ve ekonomik özgürlüğünün olması gerektiğini söyledi.

Taşar, "Bunun için Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla kadınlarımıza destek verilmesi konusunda birçok çalışma başlatılmış. Hibe programları ve farklı çalışmalar var. Artık anneler bir taraftan çocuklarını yetiştirsin bir taraftan da ekonomiye katkı sağlasın diyoruz. Bunun için bu destekler var. Hükümet olarak bu destekleri hibe olarak girişimci kadınlara vermeye başlamışız. Bitlis'te de bunlar devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da şu anda Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan saldırılara karşı tam bağımsızlık için çok büyük bir mücadele verdiğini anlattı.

"Tek evladımı bombada kaybetmiş bir anneyim. Bu saatten sonra tek beklentim, ülkemizin diğer kadınlarının çocuklarının sağlıkla okuldan eve dönmesini sağlayabilmek için çorbaya tuz atmaktır." diyen Eronat, "Şehirlerinize sahip çıkıyorsunuz, ülkenize de sahip çıkın. Gidecek yerimiz yok. Adımlarımızı ona göre atalım. Allah korusun ülkemize bir şey olursa, ülkemiz emperyalist güçlerin istediği partilerin eline geçerse, gerisini düşünmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Kur baskılarına ve ekonomik dayatmalara karşı ihracatın hız kesmeden devam ettiğini bildiren Eronat, "Bu konuda kadınların çok ciddi gayretleri var. Kadın Kolları olarak bu gayretlere omuz vermeye geldik. Bu salonda hayallerini gerçekleştiren, hayal kuracak ve hayallerini gerçekleştirebilecek kadınlar var." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Vekili ve Siyasi Hukuki İşler Başkanı avukat Fatoş Gürkan ise kadınların her alanda güçlenmesi gerektiğini belirterek "Kadınlarımız güçlensin, Türkiye güçlensin diyoruz. Kadınlarımız her alanda güçlü olsun. Bunun için buradayız. İstiyoruz ki kadınlarımız devletin nelere destek verdiğini bilsin. Bundan sonra girişimci kadınlarımızın sayısı artsın." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula'nın da konuştuğu programda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden destek alarak hayallerini gerçekleştiren girişimci kadınlar, salondaki diğer kadınlara tavsiyelerde bulundu.

Sunumların ardından sona eren programa partililer ve çok sayıda kadın katıldı.

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali programı
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali programı
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali programı
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali programı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' programı - Son Dakika

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