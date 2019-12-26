Kadın emeğine belediye desteği - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına destek olmak amacıyla Maharetli Eller Çarşısı'nı hizmete açtı. Projeyle birlikte 300'ün üzerinde kadın girişimci, birlikte ticarete atılmış oldu. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin "İlçemizdeki kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarına vesile olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in vatandaşlara sözünü verdiği 53 projeden biri olan Maharetli Eller Çarşısı; bugün saat 14.00'da Sapphire AVM'de açıldı.

303 KADIN İLK TİCARİ DENEYİMİNİ YAŞIYOR

Kağıthaneli kadınlar evlerinde kendi el emeğiyle hazırladıkları ürünleri açılan çarşıda herhangi bir kira veya ücret ödemeksizin satabilecek. Satışları belediyeye bağlı personeller, kadınlar adına gerçekleştirecek. Maharetli Eller Çarşısı'nda ticarete atılmak için 303 kadın başvuruda bulundu. Tamamen kadın girişimcileri desteklemek ve aile kurumunu ekonomik yönden güçlü kılmak amacıyla hizmete açılan Maharetli Eller Çarşısı'nda 1.000'e yakın ürün sergileniyor. Kadın girişimciler böylece ilk ticari deneyimlerini yaşamış oluyor.

"KADINLARIN EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMASINA VESİLE OLDUK"

Mağaza açılışını yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Maharetli Eller Çarşısı'nın açılışından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Açılışa özenle hazırlandıklarını söyleyen Öztekin, "Çok özel ve şık bir mağaza olsun istedik. Çünkü hepsi birbirinden değerli ve kıymetli ürünler. Kağıthaneli kadınlar 'Biz ürünlerimizi satmak istiyoruz' dediklerinde bizler de 'Neden olmasın' dedik ve duyurusunu yaptık. Çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bir hafta gibi kısa bir sürede bize 1.000 tane ürün teslim ettiler. 303 kadın girişimci sayesinde bugün mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. İnanıyorum ki İstanbul'da hediyelik eşya almak isteyen 'orijinal olsun' diyen, 'hikayesi olsun' diyen herkes bu mağazayı ziyaret edecek. Kadınlarımız burada satacakları ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar" şeklinde konuştu.

"EMEĞİMİZİ TİCARETE DÖKMEK BİZLERİ MUTLU ETTİ"

Girişimci kadınlardan biri olan ve ürünlerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Saynur Saymaz, kendilerine imkan sağlayan Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür etti. Çocuklara patik yaptığını söyleyen Saymaz, evde yaptığı ürünleri her yerde satamadıklarını, bu imkanın onlar için çok önemli olduğunu vurguladı. Saymaz, "Çocuk okutuyoruz ve bu yüzden ev ekonomisine destek olmak zorundayız. Başkanımıza bizlere fırsat verdiği için teşekkür ederiz" dedi.