Kadın emeğine tasarım desteği - Son Dakika

Kadın emeğine tasarım desteği

29.11.2020 10:51
Kadın emeğine tasarım desteği, System.String[]

Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK), kültürel ve yerel mirasa sahip çıkarak ürünlerin markalaşması ile ambalaj tasarımı için Yaşar Üniversitesi ile iş birliği projesine imza attı.

Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK), kültürel ve yerel mirasa sahip çıkarak ürünlerin markalaşması ile ambalaj tasarımı için Yaşar Üniversitesi ile iş birliği projesine imza attı. Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Nazlı Gürgan'ın, Kuşadası endemik bitkisi olan tülüşah çiçeği ve kadınlardan esinlenerek tasarladığı logo ve desenlerle kooperatif üyesi kadınlarca bez çanta, şal, tişört gibi farklı ürünler üretilmeye başlandı.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü ile Kuşadası Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Yönetim, Tasarım ve Danışmanlık'ın desteğiyle kadınların ürettiği yerel ürünlerin markalaşması ve ambalaj tasarımı için ortak projeye imza attı. İş birliği projesi sonucunda; yerel ürünlerin markalaşması ve ambalaj tasarımı konularında çalışan Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Nazlı Gürgan tarafından görsel kimlik tasarımı ve ürün uygulamaları yapıldı. Başkanlığını Şerife Atınç'ın yaptığı KUŞAKK'ın, ürettiği ürünleri pazarlama olanağına sahip olmayan kadınları bir araya getirerek istihdam sağlama, Kuşadası'na has el sanatlarını geliştirme, üretilecek özgün turistik ve hediyelik yöresel ürünlerle ilçenin tanıtımına katkı sağlama amacıyla 2017 tarihinde faaliyete başladığını belirten Nazlı Gürgan, bu girişime katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Logonun ilhamı endemik tülüşah çiçeği oldu

KUŞAKK'ın, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2018 yılında yapılan "Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı" çağrısına başvurarak "Kuşakk'tan Kuşağa El Sanatları Projesi" ile kabul edildiğini belirten Dr. Nazlı Gürgan, "Proje kapsamında, yerel motiflerin el sanatlarıyla buluşturulması ve katma değeri yüksek hediyelik eşya üretiminin yanı sıra kültürel ve yerel mirasa sahip çıkarak markalaşma hedeflenmiş. Kooperatif Başkanı Şerife Atınç, bu hedefler doğrultusunda Yaşar Üniversitesi ile iş birliği projesini hayata geçirmek istedi. Proje ile KUŞAKK'ın görsel kimlik tasarımı ve ürün uygulamalarını hayata geçirdik. Logo; elinde Kuşadası'nın endemik bitkisi olan tülüşah çiçeğini tutan bir kadın figürü ve ona eşlik eden bitki ile kuş desenli örüntü tasarımından oluşmakta. Figür ve desen, bez çanta, şal, tişört gibi farklı ürünler üzerine, kooperatif ortağı kadınlar tarafından serigrafi yöntemi ile basılmaya başlandı. Ayrıca, baskı alınan kumaşların, mutfak ve ev tekstili ürünleri olmak üzere, kadınlar tarafından kooperatif atölyesinde dikimi de yapılmakta" dedi.

Ürünler satışa sunuldu

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Yönetim, Tasarım ve Danışmanlık katkısıyla hayata geçirilen proje sonunda, kooperatifin kurumsal tasarımının yenilenmesi, marka stratejisinin belirlenmesi ve yeni koleksiyonlar oluşturulması sağlanırken logonun tasarım tescili de alındı. Dr. Nazlı Gürgan, geleneksel el sanatlarını çağdaş tasarım yaklaşımlarıyla yeniden yorumlayan özgün hediyelik eşya üretimi ile kadın istihdamını sağlayan bir kadın kooperatifi ile ortak proje hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek üretimi sürdürülen KUŞAKK ürünlerine, Kuşadası Kaleiçi mağaza, Kuşadası AVM satış noktaları ve internet üzerinden ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi. - İZMİR

Kadın emeğine tasarım desteği
Kadın emeğine tasarım desteği
Kadın emeğine tasarım desteği
Kadın emeğine tasarım desteği
Kadın emeğine tasarım desteği

Yaşar Üniversitesi, Kuşadası, yerel, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın emeğine tasarım desteği - Son Dakika Ekonomi


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