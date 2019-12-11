Son Dakika Haberleri: 'Kadın Emek Pazarı' emekçileri zor günler yaşıyor
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'Kadın Emek Pazarı' emekçileri zor günler yaşıyor

6 saat önce

Iğdır Belediyesi tarafından kadınların yaptıkları el işi ürünlerini ve yöresel tatları pazarlayacakları 'kadın emek pazarı' emekçileri zor günler yaşıyor.

'Kadın Emek Pazarı' emekçileri zor günler yaşıyor, System.String[]

Iğdır Belediyesi tarafından kadınların yaptıkları el işi ürünlerini ve yöresel tatları pazarlayacakları 'kadın emek pazarı' emekçileri zor günler yaşıyor.


Iğdır merkez Yer Altı Çarşısı üzerinde yaklaşık 9 yıl önce Iğdır Belediyesi tarafından kadınların yaptıkları el işi ürünlerini ve yöresel tatları pazarlayacakları 'kadın emek pazarı' açıldı. Iğdırlı kadınlar yaptıkları el emekleri ile hem üretime dahil oldular hem de ev ekonomilerine katkı sağladılar. Bir çadırda açılan 'kadın emek pazarı' kadınları kış ayının gelmesi ile zor günler yaşıyorlar. Bir soba ile ısınmaya çalışan emekçi kadınlar, etrafı açık çadırda ısıyı tutamıyorlar. Kadınlar çadırın etrafının açık olması ve bir kapısının olmamasından dolayı ürünlerini her akşam eve götürüp sabah tekrar geri getiriyorlar.


"Bize kapalı bir yer yapsınlar"


Kadın emek pazarının kurulduğu günden beri emek pazarında olduğunu belirten Gülüsüm Durdağı, "Bu yerin açılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun. Valimiz, milletvekillerimizden ve belediye başkanımızdan ricamız eşyalarımızı satacak ve koyacak kapalı bir yer bize yapsınlar. Kışın soğuk oluyor, yazın da sıcak oluyor. Yaşlı olduğumdan dolayı eşyamı sürekli götürüp getiremiyorum. Kış ayından dolayı etrafı açık çadırda soba ile ısınmak da zor oluyor. Sesimizi duyup bize kapalı bir yer yapsınlar" dedi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
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