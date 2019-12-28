Kadın Emek Pazarı HighWay'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Emek Pazarı HighWay'de - Son Dakika

Kadın Emek Pazarı HighWay'de

6 saat önce

Bolu'daki en büyük cazibe merkezlerinden olan HighWay Outlet AVM'de, Kadın Emek Pazarı'nın açılışı yapıldı.

Kadın Emek Pazarı HighWay'de, System.String[]

Bolu'daki en büyük cazibe merkezlerinden olan HighWay Outlet AVM'de, Kadın Emek Pazarı'nın açılışı yapıldı.


Üreten kadınlara destek olmak amacıyla Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde HighWay Outlet'in ev sahipliği ve katkılarıyla kurulan Kadın Emek Pazarı'nın açılışı gerçekleşti. 27-28 ve 29 Aralık 2019 tarihlerinde 3 gün boyunca faaliyet gösterecek olan Kadın Emek Pazarı'nda Bolu ve ilçelerine özgü ürünlerin yanı sıra el işi ve yöresel ürünler de Alışveriş Merkezi ziyaretçilerinin satışına sunulacak. Highway Outlet Ekol mağazası önünde kurulan Kadın Emek Pazarı'na tüm vatandaşlar davetli. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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