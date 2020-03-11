'Kadın Emek Pazarı'nın çehresi değişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kadın Emek Pazarı'nın çehresi değişti - Son Dakika

'Kadın Emek Pazarı'nın çehresi değişti

6 saat önce

Samsun Bafra Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nın daha aktif, üreten kadınların daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlayacak proje hayata geçti.

'Kadın Emek Pazarı'nın çehresi değişti, System.String[]

Samsun Bafra Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nın daha aktif, üreten kadınların daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlayacak proje hayata geçti.


Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın daha önceki ziyaretleri ve incelemelerinde sözünü verdiği proje Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde hazırlanarak kısa sürede emek pazarı sakinlerinin hizmetine sunuldu. Hazırlanan stantların söz konusu alana monte edilmesinin ardından eşi Asuman Kılıç ile birlikte Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret eden Başkan Kılıç'a, Ak Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.


Hazırlanan stantların yerleştirilmesi ve yer aldığı sokağın boyanması ile bambaşka bir görünüme kavuşan Kadın Emek Pazarı sakinleri projenin kısa sürede hayata geçirilmesi ve yeni görünümü ile ilgili olarak memnuniyetlerini dile getirdiler. İyi ve güzele dair her çalışmanın samimi gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Üretime katkı sağlamak amacıyla özveri ile çalışan bayanlarımızı desteklemek bizlerin görevi. İlçemizde bulunan Kadın Emek Pazarımızda daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla bir proje. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı atölyemizde üretilen stantlarımız artık Kadın Emek Pazarımızın hizmetinde. Bugün de sokağın boyanması ve stant montajlarının tamamlanmasıyla güzel bir görünüme kavuşan pazarda esnaflarımızı ziyaret ederek bereketli kazançlar diledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Baframıza hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Hamit Kılıç, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi

Son Dakika Haberleri
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı
22:10 Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı
22:08 Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:17:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kadın Emek Pazarı'nın çehresi değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]