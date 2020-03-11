'Kadın Emek Pazarı'nın çehresi değişti - Son Dakika

Samsun Bafra Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nın daha aktif, üreten kadınların daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlayacak proje hayata geçti.



Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın daha önceki ziyaretleri ve incelemelerinde sözünü verdiği proje Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde hazırlanarak kısa sürede emek pazarı sakinlerinin hizmetine sunuldu. Hazırlanan stantların söz konusu alana monte edilmesinin ardından eşi Asuman Kılıç ile birlikte Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret eden Başkan Kılıç'a, Ak Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.



Hazırlanan stantların yerleştirilmesi ve yer aldığı sokağın boyanması ile bambaşka bir görünüme kavuşan Kadın Emek Pazarı sakinleri projenin kısa sürede hayata geçirilmesi ve yeni görünümü ile ilgili olarak memnuniyetlerini dile getirdiler. İyi ve güzele dair her çalışmanın samimi gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Üretime katkı sağlamak amacıyla özveri ile çalışan bayanlarımızı desteklemek bizlerin görevi. İlçemizde bulunan Kadın Emek Pazarımızda daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla bir proje. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı atölyemizde üretilen stantlarımız artık Kadın Emek Pazarımızın hizmetinde. Bugün de sokağın boyanması ve stant montajlarının tamamlanmasıyla güzel bir görünüme kavuşan pazarda esnaflarımızı ziyaret ederek bereketli kazançlar diledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Baframıza hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN