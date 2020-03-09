Kadın emekçiler öğrenciler ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın emekçiler öğrenciler ile buluştu - Son Dakika

Kadın emekçiler öğrenciler ile buluştu

6 saat önce

SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kadın Emekçiler' temalı bir eğitim gerçekleştirildi.

Kadın emekçiler öğrenciler ile buluştu, System.String[]

SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kadın Emekçiler' temalı bir eğitim gerçekleştirildi.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kadın Emekçiler' temalı bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Ferrero şirketi çalışanları Sosyal Sorumluluk Uzmanı Selda Yıldız ve Ziraat Mühendisi Nur Noyan tarafından düzenlenen eğitime Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak ve öğrenciler katıldı.


Eğitimde Ferrero'nun bölgede gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerin yanı sıra kadın ve çocuk işçiliği, kişisel koruyucu donanım kullanımı, genç fındık üreticiliğinin sürdürülebilirliği, öğrenci çalışmaları, zirai ilaç ve gübre kullanımı, çevre sağlığı ve zirai ilaç kalıntıları hakkında bilgiler verildi. Eğitimin sonunda şirket temsilcileri tarafından öğrencilere çeşitli materyallerden oluşan eğitim seti hediye edildi. - SAKARYA

Dünya Kadınlar Günü, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
23:12 AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
23:12 İZMİR Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor
23:11 İdlib'de yaralanan asker babaevine getirildi
23:10 Erdoğan, Michel ve Von der Leyen görüşmesi
23:09 Fransa Kültür Bakanı Riester de korona virüsüne yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:14:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın emekçiler öğrenciler ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]