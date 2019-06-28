Kadın erkek demeden eline sopayı alan kavgaya tutuştu
1 saat önce
Şanlıurfa'da kadın, erkek ve çocukların taşlı sopalı kavgası kameralara yansıdı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
'da kadın, erkek ve çocukların taşlı sopalı kavgası kameralara yansıdı. 6 kişinin yaralandığı kavgada eline sopayı alan birbirine saldırdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye
ilçesine bağlı Karşıyaka
Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, geçimlerini düğünlerde davul çalarak sağlayan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya kadın ve çocuklar da katıldı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavga edenleri güçlükle ayırdı. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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