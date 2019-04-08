EYVAH CEO DOĞURUYOR!

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin küresel bir sorun olduğuna inanan Murat Yeşildere, ilk kitabını yazdı: Eyvah CEO Doğuruyor! Kitapta, eğitimden iş hayatına, sanattan politikaya kadınların üstlendikleri rollere dair yazılar ve güncel araştırma verileri yer alıyor.

Dünya edebiyat tarihinde, yazarlık yapabilmek için erkek kılığına giren, erkek takma ismiyle ya da adının ilk harfinin yanına nokta koyarak yazan pek çok kadın var. İsmini ya da kılığını değiştirmeye cesaret edemeyip, yeteneğiyle bu dünyadan göçüp gidenlerin sayısı ise elbette bilinmiyor.21'inci yüzyılda, bu kez bir erkek yazar, tarihteki bu haksızlığa, bu eşitsizliğe vurgu yaparak, adının ilk harfinin yanına nokta koydu ve ilk kitabını yazdı:

M. Yeşildere, Eyvah CEO Doğuruyor!

Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu, iş insanı Murat Yeşildere, kitabında, çalışma yaşamında kadının rolü ve bu rolün erkeklere yansımaları üzerine odaklanıyor.

Yeşildere, 20 yılı aşkın süredir liderlerin istihdamı alanında çalışıyor. Bir yandan da iş yaşamının, farklı bakış açıları ve çeşitlilik ile zenginleşebileceğini savunan bir aktivist!

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda şirketleri harekete geçiren sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alıyor. Çeşitli dergilerde ve sosyal medyada toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yazıyor, savunuculuk yapıyor.

Kitapta; Yeşildere'nin yaklaşık 15 yıl içinde gazete, dergi ve internette yayınlanan yazıları güncel verilerle desteklenerek sunuluyor. Eğitimden iş hayatına, sanatta politikaya kadınların üstlendikleri rollere dair yazılarda, bir erkeğin eşitlik konusuna, "üstten ya da akıl veren" tarzda değil, "samimi" bakış açısı yer alıyor.

Hümanist Yayınları'ndan çıkan kitabın geliri, kurucuları arasında Murat Yeşildere'nin de bulunduğu "toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda" çalışan Yanındayız Derneği'ne bağışlanacak.