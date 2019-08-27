Son Dakika Haberleri: Kadın erkek eşitliğini yasalarla güvence altına alan 6 ülke hangileri, Türkiye kaçıncı sırada?
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Kadın erkek eşitliğini yasalarla güvence altına alan 6 ülke hangileri, Türkiye kaçıncı sırada?

8 dakika önce

Dünya Bankası'nın yayınladığı bir raporda, dünyada yalnızca 6 ülkede, kadın ve erkeklere yasalar çerçevesinde eşit haklar verildiği yazıldı.. Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmada, 187 ülkede cinsiyet ayrımcılığı ve buna karşı verilen mücadelenin son 10 yılı irdelendi.

Kadın erkek eşitliğini yasalarla güvence altına alan 6 ülke hangileri, Türkiye kaçıncı sırada?, System.String[]

Dünya Bankası'nın yayınladığı bir raporda, dünyada yalnızca 6 ülkede, kadın ve erkeklere yasalar çerçevesinde eşit haklar verildiği yazıldı.


"Reformların 10 Yılı" başlıklı, Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmada, 187 ülkede cinsiyet ayrımcılığı ve buna karşı verilen mücadelenin son 10 yılı irdelendi.

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Dünya Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30 
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