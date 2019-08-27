Kadın erkek eşitliğini yasalarla güvence altına alan 6 ülke hangileri, Türkiye kaçıncı sırada?
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Dünya Bankası'nın yayınladığı bir raporda, dünyada yalnızca 6 ülkede, kadın ve erkeklere yasalar çerçevesinde eşit haklar verildiği yazıldı..
Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmada, 187 ülkede cinsiyet ayrımcılığı ve buna karşı verilen mücadelenin son 10 yılı irdelendi.
Dünya Bankası'nın yayınladığı bir raporda, dünyada yalnızca 6 ülkede, kadın ve erkeklere yasalar çerçevesinde eşit haklar verildiği yazıldı.
"Reformların 10 Yılı" başlıklı, Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmada, 187 ülkede cinsiyet ayrımcılığı ve buna karşı verilen mücadelenin son 10 yılı irdelendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30
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