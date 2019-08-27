Kadın erkek eşitliğini yasalarla güvence altına alan 6 ülke hangileri, Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Bankası'nın yayınladığı bir raporda, dünyada yalnızca 6 ülkede, kadın ve erkeklere yasalar çerçevesinde eşit haklar verildiği yazıldı.



"Reformların 10 Yılı" başlıklı, Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmada, 187 ülkede cinsiyet ayrımcılığı ve buna karşı verilen mücadelenin son 10 yılı irdelendi.