Son Dakika Haberleri: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan MHP'li Taşlıçay kadına yönelilk şiddeti değerlendiriyor
Son Dakika Dünya Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan MHP'li Taşlıçay kadına yönelilk şiddeti değerlendiriyor - Son Dakika Dünya

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan MHP'li Taşlıçay kadına yönelilk şiddeti değerlendiriyor

6 saat önce

Farklı siyasi partilerin yer aldığı dosyamızda, KEFEK’in MHP’li temsilcisi Nevin Taşlıçay’ın kadına yönelik şiddete dair görüşlerine yer veriyoruz.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan MHP'li Taşlıçay kadına yönelilk şiddeti değerlendiriyor, System.String[]

25 Kasım günü her yıl Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor. Türkiye'de ise yeni Özgecan Aslan, Münevver Karabulut cinayetleri yaşanmaması için daha etkin ve hedefe yönelik yasal ve uygulama çalışmaları yapılması ilgili tüm taraflardan ortak çağrı yapılıyor.


Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Türkiye'de sadece ekim ayında 36 kadın öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2019'da öldürülen kadın sayısının 299 olduğunu, cinayetlerin yüzde 72,8'inin evde işlendiğini ve faillerin yüzde 95'inin eş, partner ya da akraba olduğunu belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Münevver Karabulut, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
"Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 14:07:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan MHP'li Taşlıçay kadına yönelilk şiddeti değerlendiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]